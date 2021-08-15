https://tr.sputniknews.com/20210815/ttb-kovid-19-izleme-kurulu-uyesi-yaris-dorduncu-pik-korkumuz-var-hastaneye-yatis-artiyor-1048038177.html

TTB Kovid-19 İzleme Kurulu üyesi Yarış: Dördüncü pik korkumuz var, hastaneye yatış artıyor

TTB Kovid-19 İzleme Kurulu üyesi Yarış: Dördüncü pik korkumuz var, hastaneye yatış artıyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kovid-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ersin Yarış, başta Karadeniz olmak üzere ülke genelinde artışa geçen vaka sayılarını... 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T09:31+0300

2021-08-15T09:31+0300

2021-08-15T09:33+0300

koronavirüs

türkiye

hastane

hasta

artış

salgın

kovid-19

vaka sayısı

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Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Yarış, Türkiye'de koronavirüs salgınının gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.BirGün'den Dilara Şimşek'in haberine göre Yarış, "Geçen yıl aşı yoktu. Güneydoğu vaka haritasından kırmızı oldu, ardından Karadeniz. Karadeniz’den sonra ise Ankara ve İstanbul kırmızı oldu ve tüm ülkeye yayıldı ve üçüncü pik yaşandı. Yine benzer durum yaşanıyor. Aşı tereddütü nedeniyle dolayı doğuda artış var. Doğu Karadeniz’de ise çay ve fındık göçü vakaları arttırdı” diye konuştu.Yarış, “Aşının etkisiyle vaka sayısı çok gözükmüyor gibi ama hastaneye yatışlar da artmaya başladı. Karadeniz’de ciddi bir artış var. Yoğun bakımlar kriz durumunda değil ama vaka sayısı artıyor. Ölümler vaka sayısındaki artışa kıyasla fazla. Bunun nedenini aşılılar ve aşısızlar olarak düşünüyorum. Aşısızlarda ölüm oranı artıyor. Aşı olan kişiler ise büyük ihtimalle hastaneye yatırılmıyor, tedavileri evde yapılıyor. Aşısızlar ölüm oranının çoğunu oluşturuyor. Dördüncü pik korkumuz var ve bunu kırmanın yolu aşı” ifadesini kullandı.

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türkiye, hastane, hasta, artış, salgın, kovid-19, vaka sayısı