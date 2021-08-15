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TTB Kovid-19 İzleme Kurulu üyesi Yarış: Dördüncü pik korkumuz var, hastaneye yatış artıyor
TTB Kovid-19 İzleme Kurulu üyesi Yarış: Dördüncü pik korkumuz var, hastaneye yatış artıyor
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kovid-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ersin Yarış, başta Karadeniz olmak üzere ülke genelinde artışa geçen vaka sayılarını... 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T09:31+0300
2021-08-15T09:33+0300
koronavirüs
türkiye
hastane
hasta
artış
salgın
kovid-19
vaka sayısı
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Yarış, Türkiye'de koronavirüs salgınının gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.BirGün'den Dilara Şimşek'in haberine göre Yarış, "Geçen yıl aşı yoktu. Güneydoğu vaka haritasından kırmızı oldu, ardından Karadeniz. Karadeniz’den sonra ise Ankara ve İstanbul kırmızı oldu ve tüm ülkeye yayıldı ve üçüncü pik yaşandı. Yine benzer durum yaşanıyor. Aşı tereddütü nedeniyle dolayı doğuda artış var. Doğu Karadeniz’de ise çay ve fındık göçü vakaları arttırdı” diye konuştu.Yarış, “Aşının etkisiyle vaka sayısı çok gözükmüyor gibi ama hastaneye yatışlar da artmaya başladı. Karadeniz’de ciddi bir artış var. Yoğun bakımlar kriz durumunda değil ama vaka sayısı artıyor. Ölümler vaka sayısındaki artışa kıyasla fazla. Bunun nedenini aşılılar ve aşısızlar olarak düşünüyorum. Aşısızlarda ölüm oranı artıyor. Aşı olan kişiler ise büyük ihtimalle hastaneye yatırılmıyor, tedavileri evde yapılıyor. Aşısızlar ölüm oranının çoğunu oluşturuyor. Dördüncü pik korkumuz var ve bunu kırmanın yolu aşı” ifadesini kullandı.
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türkiye, hastane, hasta, artış, salgın, kovid-19, vaka sayısı

TTB Kovid-19 İzleme Kurulu üyesi Yarış: Dördüncü pik korkumuz var, hastaneye yatış artıyor

09:31 15.08.2021 (güncellendi: 09:33 15.08.2021)
© AAkoronavirüs - türkiye
koronavirüs - türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
© AA
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kovid-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ersin Yarış, başta Karadeniz olmak üzere ülke genelinde artışa geçen vaka sayılarını değerlendirdi. Yarış, “Şu an tam anlamıyla dejavu yaşıyoruz. Ülke geneli için dördüncü pik korkumuz var” dedi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Yarış, Türkiye'de koronavirüs salgınının gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
BirGün'den Dilara Şimşek'in haberine göre Yarış, "Geçen yıl aşı yoktu. Güneydoğu vaka haritasından kırmızı oldu, ardından Karadeniz. Karadeniz’den sonra ise Ankara ve İstanbul kırmızı oldu ve tüm ülkeye yayıldı ve üçüncü pik yaşandı. Yine benzer durum yaşanıyor. Aşı tereddütü nedeniyle dolayı doğuda artış var. Doğu Karadeniz’de ise çay ve fındık göçü vakaları arttırdı” diye konuştu.
Yarış, “Aşının etkisiyle vaka sayısı çok gözükmüyor gibi ama hastaneye yatışlar da artmaya başladı. Karadeniz’de ciddi bir artış var. Yoğun bakımlar kriz durumunda değil ama vaka sayısı artıyor. Ölümler vaka sayısındaki artışa kıyasla fazla. Bunun nedenini aşılılar ve aşısızlar olarak düşünüyorum. Aşısızlarda ölüm oranı artıyor. Aşı olan kişiler ise büyük ihtimalle hastaneye yatırılmıyor, tedavileri evde yapılıyor. Aşısızlar ölüm oranının çoğunu oluşturuyor. Dördüncü pik korkumuz var ve bunu kırmanın yolu aşı” ifadesini kullandı.
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