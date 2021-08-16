Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210816/azerbaycan-savunma-bakani-hasanov-idefe-katilmak-uzere-turkiyede-1048063673.html
Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, IDEF’e katılmak üzere Türkiye’de
Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, IDEF’e katılmak üzere Türkiye’de
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’un IDEF’21 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda sergilenen ve farklı şirketlere ait silah, teçhizat ve askeri amaçlı... 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T13:20+0300
2021-08-16T13:20+0300
türkiye
azerbaycan
idef
zakir hasanov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/1048063484_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4402a257af3581abf4a60fa276d17cb2.jpg
Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, Kıdemli Orgeneral Hasanov’un, Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın daveti üzerine İstanbul’a giderek IDEF’21 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na katılacağı belirtildi.Açıklamada, “Hasanov, IDEF’21 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda sergilenen ve farklı şirketlere tarafından üretilen silah, teçhizat ve askeri amaçlı araçları inceleyecek” ifadesine yer verildi.Ziyaret sırasında, Hasanov ve Türk yetkililer arasında bir dizi görüşmenin planlandığı kaydedildi.
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/1048063484_90:0:738:486_1920x0_80_0_0_6b0994c874f29acebac0b9d209f475dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, azerbaycan, idef, zakir hasanov

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, IDEF’e katılmak üzere Türkiye’de

13:20 16.08.2021
© AAZakir Hasanov
Zakir Hasanov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© AA
Abone ol
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’un IDEF’21 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda sergilenen ve farklı şirketlere ait silah, teçhizat ve askeri amaçlı araçları inceleyeceği belirtildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, Kıdemli Orgeneral Hasanov’un, Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın daveti üzerine İstanbul’a giderek IDEF’21 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na katılacağı belirtildi.
Açıklamada, “Hasanov, IDEF’21 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda sergilenen ve farklı şirketlere tarafından üretilen silah, teçhizat ve askeri amaçlı araçları inceleyecek” ifadesine yer verildi.
Ziyaret sırasında, Hasanov ve Türk yetkililer arasında bir dizi görüşmenin planlandığı kaydedildi.
400000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce