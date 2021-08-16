https://tr.sputniknews.com/20210816/azerbaycan-savunma-bakani-hasanov-idefe-katilmak-uzere-turkiyede-1048063673.html

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, IDEF’e katılmak üzere Türkiye’de

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, IDEF’e katılmak üzere Türkiye’de

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’un IDEF’21 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda sergilenen ve farklı şirketlere ait silah, teçhizat ve askeri amaçlı... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T13:20+0300

2021-08-16T13:20+0300

2021-08-16T13:20+0300

türkiye

azerbaycan

idef

zakir hasanov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/1048063484_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4402a257af3581abf4a60fa276d17cb2.jpg

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, Kıdemli Orgeneral Hasanov’un, Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın daveti üzerine İstanbul’a giderek IDEF’21 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na katılacağı belirtildi.Açıklamada, “Hasanov, IDEF’21 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda sergilenen ve farklı şirketlere tarafından üretilen silah, teçhizat ve askeri amaçlı araçları inceleyecek” ifadesine yer verildi.Ziyaret sırasında, Hasanov ve Türk yetkililer arasında bir dizi görüşmenin planlandığı kaydedildi.

azerbaycan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, azerbaycan, idef, zakir hasanov