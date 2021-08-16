https://tr.sputniknews.com/20210816/eski-ayasofya-camii-bas-imami-boynukalin-taliban-isgale-karsi-duran-bir-milli-mucadele-hareketidir-1048079841.html

Eski Ayasofya Camii Baş İmamı Boynukalın: Taliban işgale karşı duran bir milli mücadele hareketidir.

Eski Ayasofya Camii Baş İmamı Boynukalın: Taliban işgale karşı duran bir milli mücadele hareketidir.

Eski Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi almasına ilişkin olarak, " Afgan halkının büyük çoğunluğuna göre Taliban... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T20:07+0300

2021-08-16T20:07+0300

2021-08-16T20:16+0300

türkiye

afganistan

taliban

milli mücadele

prof. dr. mehmet boynukalın

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Boynukalın, "Şeriat/İslam hukuku Yüce Allah'ın ve onun Peygamberinin (s.a.s.) bizim izlememiz için çizdiği, dünyada ve ahirette iyilik, güzellik ve mutluluk getiren ilahi hükümlerin ve sistemin adıdır. Faydası biz insanlar içindir. Şeriata uyarak tarihte Selçuklu ve Osmanlı gibi büyük devlet ve medeniyetler kurduk. Şeriat Yüce Allah'a ibadet, güzel ahlak, adalet, hak ve hukuka riayettir; dini, canı, aklı, nesli, malı, ırzı korumaktır. "Ey insanlar! Allah’a muhtaç olan sizlersiniz. Allah ise hiçbir şeye muhtaç değildir ve övgüye lâyık olan O’dur"(FâtırSuresi15)" ifadesini kullandı.Boynukalın paylaşımının devamında, "Afganistan milli mücadele zamanı ve her zaman bize dost ve kardeş olmuş bir ülkedir. Afgan halkının büyük çoğunluğuna göre Taliban işgale karşı duran bir milli mücadele hareketidir. Ülkenin tamamını neredeyse savaşsız teslim almışlardır. Bize düşen kardeş ve Müslüman Afgan halkının yanında olmaktır. Allah yardımcıları olsun, hak ve adaletle hükmetmelerini sağlasın, ne bizi ne onları bir daha işgale uğratmasın." diye yazdı.

türkiye

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afganistan, taliban, milli mücadele, prof. dr. mehmet boynukalın