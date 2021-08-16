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Gürcistan'ın Türkiye sınırında 4.6 büyüklüğünde deprem
Gürcistan'ın Türkiye sınırında 4.6 büyüklüğünde deprem
Gürcistan'ın batısındaki Ninotsminda kentinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 16.08.2021, Sputnik Türkiye
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gürcistan
kars
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.44'te merkez üssü Ninotsminda bölgesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Merkez üssü Kars'ın Akyaka ilçesine yaklaşık 28 kilometre mesafede olan depremin 7.51 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
https://tr.sputniknews.com/20210410/gurcistanda-son-bir-ayda-ayni-bolgede-6-deprem-1044238249.html
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türkiye, gürcistan, kars, deprem

Gürcistan'ın Türkiye sınırında 4.6 büyüklüğünde deprem

06:22 16.08.2021
© AADeprem - sismograf
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© AA
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Gürcistan'ın batısındaki Ninotsminda kentinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.44'te merkez üssü Ninotsminda bölgesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Merkez üssü Kars'ın Akyaka ilçesine yaklaşık 28 kilometre mesafede olan depremin 7.51 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2021
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