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https://tr.sputniknews.com/20210816/gurcistanin-turkiye-sinirinda-46-buyuklugunde-deprem-1048054482.html
Gürcistan'ın Türkiye sınırında 4.6 büyüklüğünde deprem
Gürcistan'ın Türkiye sınırında 4.6 büyüklüğünde deprem
Gürcistan'ın batısındaki Ninotsminda kentinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T06:22+0300
2021-08-16T06:22+0300
2021-08-16T06:21+0300
türkiye
gürcistan
kars
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.44'te merkez üssü Ninotsminda bölgesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Merkez üssü Kars'ın Akyaka ilçesine yaklaşık 28 kilometre mesafede olan depremin 7.51 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
https://tr.sputniknews.com/20210410/gurcistanda-son-bir-ayda-ayni-bolgede-6-deprem-1044238249.html
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türkiye, gürcistan, kars, deprem
Gürcistan'ın Türkiye sınırında 4.6 büyüklüğünde deprem
Gürcistan'ın batısındaki Ninotsminda kentinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.44'te merkez üssü Ninotsminda bölgesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Merkez üssü
Kars'ın Akyaka ilçesine yaklaşık 28 kilometre mesafede olan depremin 7.51 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.