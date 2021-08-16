Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210816/imamoglu-istanbulda-su-an-dere-yataklarinda-yuzbinlerce-nufus-yasiyor-1048055513.html
İmamoğlu: İstanbul’da şu an dere yataklarında yüzbinlerce nüfus yaşıyor
İmamoğlu: İstanbul’da şu an dere yataklarında yüzbinlerce nüfus yaşıyor
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Şu an dere yataklarında -isim vermeyim- altı, yedi tane yatakta yüzbinlerce nüfus yaşıyor” dedi. 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T07:58+0300
2021-08-16T07:57+0300
türkiye
sel
açıklama
ekrem imamoğlu
dere
dere yatağı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/1045192417_1:0:1356:762_1920x0_80_0_0_8da14fe7211eedb20901a1a0fc0a6690.jpg
Karadeniz Bölgesi’nin batısında 11 Ağustos’ta başlayan aşırı yağış sonucu Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta sel ve su baskınlarının meydana gelmiş, Bartın’ın Ulus ilçesi, Kastamonu’nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ile Sinop’un Ayancık ilçesinin selden etkilenmişti. Kastamonu’daki gibi dere kenarlarında bulunan yapılaşma örneklerinin İstanbul’da da olduğunu belirten İmamoğlu, bu konuda dere ıslahı çalışmaları yapıldığını söyledi. ANKA’dan Ünsal Kasırgaoğlu’nun aktardığına göre İBB başkanı şöyle konuştu:“Bugün Bozkurt’ta mesela, resmen dere yatağına parsel üretilmiş ve bir daha yapılmış” diyen İmamoğlu, şöyle devam etti: “Resmen görünüyor. Eski fotoğraflarda da var. Bu hatalar yapılmış. Kim yapmışsa geriye dönüp bakılmalı, hesabı sorulmalı. Bundan sonra yapılmaması için tedbir alınmalı. Başka ilçelerimizde bu tarz yerler var ise de devletçe, milletçe oralara tedbir alarak, bu tür afetler yaşandıktan sonra ‘vah vah, eyvah’ demeden oradaki canlarımızı, insanlarımızı mağdur etmeden çözümler bulmalıyız.”
https://tr.sputniknews.com/20210728/-ibb-baskani-imamoglu-kanal-istanbul-olmayacak-1045077065.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/1045192417_173:0:1189:762_1920x0_80_0_0_872adab4d81d25e401d8631b5c93bd1b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sel, açıklama, ekrem imamoğlu, dere, dere yatağı

İmamoğlu: İstanbul’da şu an dere yataklarında yüzbinlerce nüfus yaşıyor

07:58 16.08.2021
© Fotoğraf : Twitter/Ekrem İmamoğluEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© Fotoğraf : Twitter/Ekrem İmamoğlu
Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Şu an dere yataklarında -isim vermeyim- altı, yedi tane yatakta yüzbinlerce nüfus yaşıyor” dedi.
Karadeniz Bölgesi’nin batısında 11 Ağustos’ta başlayan aşırı yağış sonucu Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta sel ve su baskınlarının meydana gelmiş, Bartın’ın Ulus ilçesi, Kastamonu’nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ile Sinop’un Ayancık ilçesinin selden etkilenmişti.
Kastamonu’daki gibi dere kenarlarında bulunan yapılaşma örneklerinin İstanbul’da da olduğunu belirten İmamoğlu, bu konuda dere ıslahı çalışmaları yapıldığını söyledi.
ANKA’dan Ünsal Kasırgaoğlu’nun aktardığına göre İBB başkanı şöyle konuştu:

“Şu anda mesela biz İstanbul’un en az 12, 13 noktasında dere ıslahı çalışması yapıyoruz. Ama o kadar birikmiş konular var ki. Mesela Ayamama’daki sorunu hemen hemen çözdük. Şimdi hatta Ayamama çevresini komple yeşil alan şeklinde tasarlıyoruz. Tabi İstanbul’un su toplama kapasitesi ve yağmur oranları burası gibi değil. Burada çok daha büyük yağışlar söz konusu olabiliyor. Ama İstanbul başta olmak üzere bütün şehirlerimiz, bu tarz yani su baskını, sel, deprem, yangın, aklınıza ne gelirse tüm afetlere, afet öncesi hazırlık kısmına odaklanarak hareket etmeli. Mesela Kastamonu’dayız. Aynı riski taşıyan başka havzalarımız var mı? Başka dere yataklarımız var mı? O yataklar üzerinde kurulu ilçelerimizde öncü tedbirler ne alınabilir?"

“Bugün Bozkurt’ta mesela, resmen dere yatağına parsel üretilmiş ve bir daha yapılmış” diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:
“Resmen görünüyor. Eski fotoğraflarda da var. Bu hatalar yapılmış. Kim yapmışsa geriye dönüp bakılmalı, hesabı sorulmalı. Bundan sonra yapılmaması için tedbir alınmalı. Başka ilçelerimizde bu tarz yerler var ise de devletçe, milletçe oralara tedbir alarak, bu tür afetler yaşandıktan sonra ‘vah vah, eyvah’ demeden oradaki canlarımızı, insanlarımızı mağdur etmeden çözümler bulmalıyız.”
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2021
DÜNYA
İBB Başkanı İmamoğlu: Kanal İstanbul olmayacak
28 Temmuz, 13:22
100000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
07:58İmamoğlu: İstanbul’da şu an dere yataklarında yüzbinlerce nüfus yaşıyor
07:40Kovid-19 testi pozitif olan adam meyhanede yakalandı
07:28Muğla'da servis aracında başlayan yangın ormana sıçradı
07:20Arızalanan otobüsü yolcuları itti
07:04Spor yorumcusu Emre Bol hastaneye kaldırıldı: 'VAR Odası'nda fenalaştı
06:54Mardin Derik'te husumetli aileler 3 bin kişinin katıldığı yemekte barıştı
06:22Gürcistan'ın Türkiye sınırında 4.6 büyüklüğünde deprem
06:03Afganistan'da Taliban dönemi: ABD, bütün personelini Hamid Karzai Havalimanına transfer etti
05:36Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölenlerin sayısı 1297'ye yükseldi
05:15Rus Senatör Puşkov: Afganistan’daki başarısızlık, hegemonya erozyonu
05:09Antalya’daki kazada yaralanan tüm Rus turistler yurtlarına döndü
04:56‘Afganistan’dan çekilme ABD’nin uluslararası imajını bozabilir’
03:58Türkiye’de ölen Rus pilotun dostu, yaptıkları son konuşmayı anlattı
03:07Rus Senatör Kosaçev: Afganistan’daki istikrarsızlık tüm ülkeler için tehdit
02:21Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 66'ya yükseldi
00:51Lübnan'daki patlamada yaralanan 4 kişi ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi
00:35Alanya'da tur tekneleri yandı
00:12Mesut Özil 546 gün sonra gol attı
DünAntalya'nın Adrasan sahilinde tekmeli sopalı kavga: Tatilciler sahili terk etti
DünCezayir'de orman yaktığı iddiasıyla bir gencin öldürülmesiyle ilgili soruşturmada 36 gözaltı