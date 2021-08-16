https://tr.sputniknews.com/20210816/karadenizdeki-sel-felaketinde-can-kaybi-72ye-yukseldi-1048076712.html

Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 72'ye yükseldi

Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 72'ye yükseldi

AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 60, Sinop'ta 11, Bartın'da da 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, 47 kayıp ihbarının da yapıldığı... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T18:09+0300

2021-08-16T18:09+0300

2021-08-16T18:22+0300

türkiye

sel felaketi

kastamonu

karadeniz

sinop

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AFAD tarafından yapılan son açıklamada "Yaşanan sel nedeniyle 72 vatandaşımız (60 Kastamonu, 11 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir" denildi.Kayıp 47 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyorAFAD, Sinop ve Kastamonu'da kayıp ihbarının 47 olduğunu açıkladı.AFAD'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:"Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, Belediyeler, İl Özel İdaresi, sivil toplum kuruluşları ve AFAD Gönüllülerinin personel ve araçları görev yapmaktadır.Kastamonu’da; 4.994 personel, 651 araç, 32 ambulans, 31 UMKE, 1 helikopter, 1 JİKU, 1 drone, 1 İHA, 3 AFAD mobil koordinasyon TIR’ı, 1 mobil mutfak tırı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil laboratuvar, 496 iş makinesi, 15 vidanjör, 1 mobil enerji aracı, 61 bobcat, 15 itfaiye aracı, 1 korvet, 8 cenaze aracı, 25 bot ve 61 motopomp, 3 dalgıç pompa, 20 jeneratör, 4 kepçe, 14 arama köpeği, 5 bin kişi kapasiteli sahra mutfak;Sinop’ta; 2.611 personel ile 20 helikopter, 340 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR’ı, 1 mobil mutfak, 38 ambulans, 16 UMKE, 238 iş makinası, 1 JİKU, 1 vidanjör, 15 bot ve 18 motopomp, 8 dalgıç pompa, 5 arama köpeği, 1.500 kişi kapasiteli sahra mutfak;Bartın’da; 493 personel, 70 araç, 7 ambulans, 1 UMKE, 86 iş makinası, 1 jeneratör, 2 motopomp, 1 bot, 1.500 kişi kapasiteli sahra mutfak;Türk Kızılayı tarafından sel bölgelerinde toplam 223 personel/gönüllü, 9 ikram aracı ve 54 araç görev yapmakta olup; 138.520 sıcak yemek, 57.402 kumanya, 57.775 ikramlık malzeme dağıtımı yapılmıştır.Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Sinop’a 1 Mobil Mutfak TIR’ı sevk edilmiş, afetzedeler için yemek pişirme ve dağıtım hizmetine başlamıştır. 1500 kişiye 3 öğün yemek dağıtımı yapılmaktadır. Toplamda 3.250 öğle ve akşam yemeği dağıtımı yapılmıştır."

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sel felaketi, kastamonu, karadeniz, sinop