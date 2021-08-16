https://tr.sputniknews.com/20210816/kripto-para-piyasalarinda-son-durum-son-durum-ne-1048058810.html

Kripto para piyasalarında son durum ne?

Kripto para piyasalarında son durum ne?

Kripto para piyasaları yükselişine devam ederken ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk'un açıklaması yine Doge'u uçurdu. 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T10:58+0300

2021-08-16T10:58+0300

2021-08-16T10:58+0300

ekonomi

nba

elon musk

cnbc

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dogecoin

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mark cuban

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Kripto para piyasaları son 24 saatte yüzde 2.2 yükseldi. NTV'nin Coingecko'dan aktardığı bilgilere göre piyasaların toplam büyüklüğü 2.1 trilyon dolara ulaştı.Piyasaların öncü para birimi Bitcoin de aynı süre zarfında yüzde 1.8 artış gösterdi. BTC'nin fiyatı 47 bin 468 dolara yükselirken piyasa hakimiyeti yüzde 47.47'ye geriledi.Kripto para dünyasının ikinci büyük para birimi Ethereum da yüzde 1.6 artış gösterdi. ETH'nin fiyaı 3 bin 285 dolara çıktı.Son bir haftayı yüzde 65 yükselişle kapatan Ripple, 24 saatte yüzde 2.1 değer kaybetti. XRP'nin fiyatı 1.29 dolara geriledi.Musk yine Doge'u uçurduNBA takımlarından Dalas Mavericks'in sahibi ABD'li milyarder Mark Cuban, Dogecoin için 'en güçlü ödeme aracı' dedi.CNBC'nin tweetine yanıt veren Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, "Bir süredir bunu söylüyorum" dedi. Milyarder girişimci Musk'un bu açıklamasından sonra DOGE'un fiyatı hızla yükseldi. Son 24 saatte yüzde 10 değer kazanan DOGE'un fiyatı 33 cente geldi. DOGE'un 1 haftalık kazancı ise yüzde 40.

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nba, elon musk, cnbc, bitcoin, kripto para, dogecoin, ethereum, ripple, mark cuban