https://tr.sputniknews.com/20210816/semaveri-deviren-musteriyi-olduren-caycinin-ifadesi-ortaya-cikti--1048058303.html

Semaveri deviren müşteriyi öldüren çaycının ifadesi ortaya çıktı

Semaveri deviren müşteriyi öldüren çaycının ifadesi ortaya çıktı

Konya’da, çayın soğuk geldiği iddiasıyla çıkan tartışmada, semaveri deviren müşterisi Emel Göçer'i tabancayla başından vurarak öldüren seyyar çaycı Muhammet... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T10:45+0300

2021-08-16T10:45+0300

2021-08-16T10:51+0300

konya

meram

çaycı

muhammet ilhan

emel göçer

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Konya'nın Meram ilçesinde, Cumartesi günü saat 13.30 sıralarında, yaşanan olayda, Ankara'da emlakçılık yapan Emel Göçer, 2 arkadaşı ve 3 yeğeniyle birlikte 2 araçla Antalya'ya tatile gittiği sırada yolda seyyar çaycıda durup gözleme ve çay istedi. 'Hava sıcak, bu havada sıcak çay mı içilir?'Göçer ve yanındakiler, ilk çaylarını içtikten sonra tekrar çay istedi. Göçer'in ikinci gelen çayın soğuk olduğunu belirtmesi üzerine seyyar çaycı Muhammet İlhan, iddiaya göre "Hava sıcak, bu havada sıcak çay mı içilir?" dedi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Göçer, semaveri devirdi.İlhan da 40 metre uzaklıktaki dükkanında bulunan tabancayı alıp, geri döndü ve Göçer'in başına tek el ateş etti. Ağır yaralanan Göçer, kanlar içinde yere yıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesi yapılan Göçer'i ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Emel Göçer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Göçer'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Gözaltına alınan Muhammet İlhan da dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.'3 ay önce tahliye edilmiş'Muhammet İlhan'ın, 'kasten yaralama' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 3 ay önce tahliye edildiği ortaya çıktı.'Annemin yanında hakaret ettiler'Daha önce psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen İlhan'ın, ifadesinde ise '"Bana, annemin yanında hakaret ettiler. Anneme de hakaret ettiler. Vurma niyetim yoktu ama vurdum'" dediği belirtildi.

konya

meram

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konya, meram, çaycı, muhammet ilhan, emel göçer