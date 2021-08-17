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https://tr.sputniknews.com/20210817/cavusoglu-talibanin-verdigi-mesajlari-olumlu-karsiliyoruz-1048093305.html
Çavuşoğlu: Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşılıyoruz
Çavuşoğlu: Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşılıyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşılıyoruz" açıklamasında bulundu. 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T11:27+0300
2021-08-17T11:27+0300
2021-08-17T11:27+0300
mevlüt çavuşoğlu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki son durumla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
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mevlüt çavuşoğlu
Çavuşoğlu: Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşılıyoruz
Ayrıntılar geliyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşılıyoruz" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki son durumla ilgili açıklamalarda bulunuyor.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Biz tüm taraflarla diyaloğu sürdürüyoruz.
Tahliyelere devam edilecek.
Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşılıyoruz.
Türkiye olarak Afganistan'ın istikrarı için en çok destek veren ülkelerin başındayız.