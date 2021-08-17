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İsrail, Batı Kudüs’teki ormanlık alanda çıkan yangınlar nedeniyle uluslararası yardım istedi
İsrail, Batı Kudüs’teki ormanlık alanda çıkan yangınlar nedeniyle uluslararası yardım istedi
İsrail, Batı Kudüs’te dün ormanlık alanda çıkan ve söndürülemeyen yangınlar nedeniyle bazı ülkelerden yardım talep etti. 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T01:19+0300
2021-08-17T01:19+0300
2021-08-17T01:19+0300
dünya
kıbrıs
israil
yunanistan
orman yangını
yardım
müdahale
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İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, yaptığı yazılı açıklamada, Yunanistan ve Kıbrıs'tan yangınların söndürülmesi için yardım istediklerini belirtti.Lapid, Dışişleri Bakanlığı'nın, Fransa ve İtalya başta olmak üzere diğer ülkelere yaptıkları yardım taleplerini koordine etmek için çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.Öte yandan öğleden sonra başlayan rüzgarın etkisiyle Batı Kudüs yakınındaki ormanlık alanda devam eden yangınlar etkisini daha da artırdı.İtfaiye ekipleri ve hava araçlarının müdahalesiyle yangınlar kontrol alınmaya çalışıldı.Havanın kararmasıyla hava araçları müdahalelerine ara verirken, itfaiye ekipleri çalışmalarına devam ediyor.Akşam saatlerinde rüzgarın etkisinin azalmasıyla yangının etkisi de geriledi.Dün öğleden sonra başlayan yangınlarda şu ana kadar 16 bin dönümden fazla ormanlık alan yandı.
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kıbrıs, israil, yunanistan, orman yangını, yardım, müdahale
İsrail, Batı Kudüs’teki ormanlık alanda çıkan yangınlar nedeniyle uluslararası yardım istedi
İsrail, Batı Kudüs’te dün ormanlık alanda çıkan ve söndürülemeyen yangınlar nedeniyle bazı ülkelerden yardım talep etti.
İsrail Dışişleri Bakanı
Yair Lapid, yaptığı yazılı açıklamada, Yunanistan ve Kıbrıs'tan yangınların söndürülmesi için yardım istediklerini belirtti.
Lapid, Dışişleri Bakanlığı'nın, Fransa ve İtalya başta olmak üzere diğer ülkelere yaptıkları yardım taleplerini koordine etmek için çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.
Öte yandan öğleden sonra başlayan rüzgarın etkisiyle Batı Kudüs yakınındaki ormanlık alanda devam eden yangınlar etkisini daha da artırdı.
İtfaiye ekipleri ve hava araçlarının müdahalesiyle yangınlar kontrol alınmaya çalışıldı.
Havanın kararmasıyla hava araçları müdahalelerine ara verirken, itfaiye ekipleri çalışmalarına devam ediyor.
Akşam saatlerinde rüzgarın etkisinin azalmasıyla yangının etkisi de geriledi.
Dün öğleden sonra başlayan yangınlarda şu ana kadar 16 bin dönümden fazla ormanlık alan yandı.