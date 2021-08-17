https://tr.sputniknews.com/20210817/israil-bati-kudusteki-ormanlik-alanda-cikan-yanginlar-nedeniyle-uluslararasi-yardim-istedi-1048085354.html

İsrail, Batı Kudüs’teki ormanlık alanda çıkan yangınlar nedeniyle uluslararası yardım istedi

İsrail, Batı Kudüs’teki ormanlık alanda çıkan yangınlar nedeniyle uluslararası yardım istedi

İsrail, Batı Kudüs’te dün ormanlık alanda çıkan ve söndürülemeyen yangınlar nedeniyle bazı ülkelerden yardım talep etti. 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T01:19+0300

2021-08-17T01:19+0300

2021-08-17T01:19+0300

dünya

kıbrıs

israil

yunanistan

orman yangını

yardım

müdahale

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İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, yaptığı yazılı açıklamada, Yunanistan ve Kıbrıs'tan yangınların söndürülmesi için yardım istediklerini belirtti.Lapid, Dışişleri Bakanlığı'nın, Fransa ve İtalya başta olmak üzere diğer ülkelere yaptıkları yardım taleplerini koordine etmek için çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.Öte yandan öğleden sonra başlayan rüzgarın etkisiyle Batı Kudüs yakınındaki ormanlık alanda devam eden yangınlar etkisini daha da artırdı.İtfaiye ekipleri ve hava araçlarının müdahalesiyle yangınlar kontrol alınmaya çalışıldı.Havanın kararmasıyla hava araçları müdahalelerine ara verirken, itfaiye ekipleri çalışmalarına devam ediyor.Akşam saatlerinde rüzgarın etkisinin azalmasıyla yangının etkisi de geriledi.Dün öğleden sonra başlayan yangınlarda şu ana kadar 16 bin dönümden fazla ormanlık alan yandı.

kıbrıs

israil

yunanistan

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kıbrıs, israil, yunanistan, orman yangını, yardım, müdahale