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İzmir’de orman yangını
İzmir’de orman yangını
İzmir'in Bayındır ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı. 17.08.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
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Bayındır’ın kırsal Ovacık Mahallesindeki ormanda bugün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Çam ağaçları ile kaplı ormandaki yangına, ihbar üzerine 3 helikopter, 8 arazöz sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevlere müdahale edildi.Ormanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor
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izmir, türkiye, orman yangını

İzmir’de orman yangını

20:51 17.08.2021
© DHAİzmir orman yangını
İzmir orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© DHA
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İzmir'in Bayındır ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı.
Bayındır’ın kırsal Ovacık Mahallesindeki ormanda bugün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı.
Çam ağaçları ile kaplı ormandaki yangına, ihbar üzerine 3 helikopter, 8 arazöz sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevlere müdahale edildi.
Ormanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor
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