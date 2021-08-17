https://tr.sputniknews.com/20210817/izmirde-orman-yangini-1048109913.html

İzmir’de orman yangını

İzmir’de orman yangını

İzmir'in Bayındır ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı. 17.08.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

izmir

türkiye

orman yangını

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Bayındır’ın kırsal Ovacık Mahallesindeki ormanda bugün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Çam ağaçları ile kaplı ormandaki yangına, ihbar üzerine 3 helikopter, 8 arazöz sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevlere müdahale edildi.Ormanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor

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izmir, türkiye, orman yangını