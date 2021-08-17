https://tr.sputniknews.com/20210817/rus-il-112v-askeri-ucaginin-prototipi-moskova-bolgesinde-dustu-1048094301.html

Rus İl-112V askeri uçağının prototipi Moskova bölgesinde düştü

Rus İl-112V askeri uçağının prototipi Moskova bölgesinde düştü

Rusya’nın Sovyetler Birliği sonrasında döneminde sıfırdan geliştirdiği ilk askeri nakliye uçağı olan İl-112V uçağının prototipi Moskova bölgesindeki uçuşu... 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T11:55+0300

2021-08-17T11:55+0300

2021-08-17T12:55+0300

rusya

sovyetler birliği

uçak

rus il-20 uçağının düşürülmesi

prototip

dünya

nikolav kuimov

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Sputnik’e konuşan bir kaynağın açıklamasına göre İl-112V askeri nakliye uçağının prototipi Moskova bölgesindeki Kubinka’da düştü.Birleşik Uçak Şirketi (OAK) bilgiyi doğruladı. Olayın bir eğitim uçuşu sırasında meydana geldiği belirtildi.Kurulan özel komisyon olayın nedenlerini araştıracak. 'Üç mürettebat üyesinin tamamı hayatını kaybetti'Ön verilere göre uçağın motoru alev aldı. Uçaktaki üç mürettebat üyesinin tamamı hayatını kaybetti.Uçak yapım sektöründen bir kaynak Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Uçağın teknik bir sebepten düştüğü, motorlardan birinde arıza çıktığı ve alev aldığı tahmin ediliyor. Buna göre uçak bu nedenle inişe geçti. Düşük irtifada ve düşük hızla hareket ediyordu. Motordaki arıza uçağın durmasına ve düşmesine, ardından da yere çarpma sonrası parçalanması ve alev almasına yol açtı” diye konuştu.Kaynağa göre, düşüş sonrasında uçak infilak etti.Uçağı Rusya Kahramanı unvanına sahip test pilotu Nikolav Kuimov’un kullandığı da aktarıldı.Rusya'nın uzun yıllardır kullandığı Antonov An-26 uçağının yerine geçmesi beklenen İlyushin İl-112V askeri nakliye uçağı, Sovyetler Birliği döneminden sonra Rusya'da sıfırdan geliştirilen ilk uçak olma özelliğini taşıyor. İl-112V uçağı ile ilgili çalışmalar 2014'ten bu yana devam ediyor.Yeni uçağın, hizmet süresi tamamlanmak üzere olan An-26 uçaklarının 2030'a kadar yüzde 50'sinin, 2032'ye kadarsa yüzde 90'ının yerine geçmesi bekleniyor.

Maksat Olayın news ru sayfasında paylaşılan videosu "t.me nwsru 12022" (boşluklara / işareti konulacak) 0

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rusya, sovyetler birliği, uçak, rus il-20 uçağının düşürülmesi, prototip, nikolav kuimov