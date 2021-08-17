https://tr.sputniknews.com/20210817/sel-felaketinde-can-kaybi-78e-yukseldi-1048110167.html

Sel felaketinde can kaybı 78'e yükseldi

Sel felaketinde can kaybı 78'e yükseldi

Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi. 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T21:24+0300

2021-08-17T21:24+0300

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sel

türkiye

afad

batı karadeniz

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AFAD sel felaketiyle ilgili son duruma dair yaptığı açıklamada 78 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.AFAD "Yaşanan sel nedeniyle 78 vatandaşımız 62 kişi Kastamonu'da, 15 kişi Sinop'ta, 1 Bartın'da olmak üzere hayatını kaybetmiştir. 2 vatandaşımız hastanelerde tedavi altındadır" açıklamasını yaptı.

türkiye

batı karadeniz

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sel, afad, batı karadeniz