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Sel felaketinde can kaybı 78'e yükseldi
Sel felaketinde can kaybı 78'e yükseldi
Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi. 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T21:24+0300
2021-08-17T21:24+0300
2021-08-17T21:34+0300
sel
türkiye
afad
batı karadeniz
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AFAD sel felaketiyle ilgili son duruma dair yaptığı açıklamada 78 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.AFAD "Yaşanan sel nedeniyle 78 vatandaşımız 62 kişi Kastamonu'da, 15 kişi Sinop'ta, 1 Bartın'da olmak üzere hayatını kaybetmiştir. 2 vatandaşımız hastanelerde tedavi altındadır" açıklamasını yaptı.
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sel, afad, batı karadeniz
Sel felaketinde can kaybı 78'e yükseldi 21:24 17.08.2021 (güncellendi: 21:34 17.08.2021)
Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi.
AFAD sel felaketiyle ilgili son duruma dair yaptığı açıklamada
78 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
AFAD
"Yaşanan sel nedeniyle 78 vatandaşımız 62 kişi Kastamonu'da, 15 kişi Sinop'ta, 1 Bartın'da olmak üzere hayatını kaybetmiştir. 2 vatandaşımız hastanelerde tedavi altındadır" açıklamasını yaptı.