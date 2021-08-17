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Sudoku’nun mucidi Maki Kaji hayatını kaybetti
© AP Photo / Joseph KaczmarekMaki Kaji - Sudoku
© AP Photo / Joseph Kaczmarek
Dünyada milyonlarca kişinin oynadığı Sudoku'nun mucidi ve isim babası olan Nikoli firmasının başkanı Kaji Maki, 69 yaşında kanser nedeniyle hayata veda etti.
Sudoku'nun yaratıcısı Kaji Maki 69 yaşında hayatını kaybetti. Japonya'nın ilk bulmaca dergisini kurmadan önce, üniversite öğrenimini yarıda bırakan ve bir matbaa şirketinde çalışan Kaji, daha sonra 'Sudoku' adını verdiği bulmacayı yaratmak için mevcut bir sayı bulmacasından ipuçları aldı.
Maki Kaji, a puzzle enthusiast and publisher who was known as the 'Godfather of Sudoku' - the number puzzle played daily by millions around the world - has died, his company said. He was 69 https://t.co/ACCOFXQHiM pic.twitter.com/Ge9C3AYQ6l— Reuters (@Reuters) August 17, 2021
Böylece, 80’li yılların ortalarında, Japonca'da 'her sayı tek olmal' anlamına gelen Sudoku doğdu.
Kendi şirketini kuran Maki'nin Tokyo'daki evinde öldüğü açıklandı.
Sudoku hakkında
Bulmaca, insanları 9x9 bloktan oluşan bir ızgarayı doldurmaya zorluyor, yani hem dikey hem de yatay tüm sütunlar tekrar olmadan birden dokuza kadar rakamlar içeriyor. Bulmacanın başındaki bir ızgara için doldurulan rakamların sayısı, bulmacanın ne kadar zor olduğunu belirliyor.
Kaji’nin şirketi Nikoli tarafından yapılan açıklamada, "Sudoku'nun büyük babası olarak bilinen Kaji’ye dünyanın dört bir yanındaki bulmaca severler tarafından hayranlığımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.
Kaji’nin şirketi Nikoli tarafından yapılan açıklamada, "Sudoku'nun büyük babası olarak bilinen Kaji’ye dünyanın dört bir yanındaki bulmaca severler tarafından hayranlığımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.
Milyonlarca insanın hayatına girdi
Diğer taraftan Sudoku, denizaşırı gazetelerin bulmacaları basmaya başlamasından yaklaşık 30 yıl sonra dünya çapında 100 milyondan fazla insanın günlük hayatından yer etmiş durumda. Bulmaca, uzmanlar tarafından zihinsel yetenekleri keskin tutmanın bir yolu olarak övülüyor. 2006'dan beri her yıl sudoku dünya şampiyonası düzenleniyor.
NTV'nin aktardığına göre Kaji, üç ayda bir çıkan bulmaca dergisinin okuyucularının yardımıyla bulmacalar yaratmaya ve iyileştirmeye devam etti. Temmuz ayında sağlık sorunları nedeniyle şirketinin başkanlığından istifa etti ve 10 Ağustos'ta safra kanalı kanserinden yaşamını yitirdi.
NTV'nin aktardığına göre Kaji, üç ayda bir çıkan bulmaca dergisinin okuyucularının yardımıyla bulmacalar yaratmaya ve iyileştirmeye devam etti. Temmuz ayında sağlık sorunları nedeniyle şirketinin başkanlığından istifa etti ve 10 Ağustos'ta safra kanalı kanserinden yaşamını yitirdi.
Kaji, 2007'de BBC'ye yaptığı açıklamada, "Çok fazla potansiyeli olan bir bulmaca için yeni bir fikir gördüğümde gerçekten duygulanıyorum" diyerek, iyi bir bulmaca icat etmenin sırrının kuralları basitleştirmek olduğunu söylemişti:
"Hazine bulmak gibi. Mesele ödülün kazanılıp kazanılmayacağı değil, tamamen çözmeye çalışmanın heyecanı.”
"Hazine bulmak gibi. Mesele ödülün kazanılıp kazanılmayacağı değil, tamamen çözmeye çalışmanın heyecanı.”