https://tr.sputniknews.com/20210818/28-subat-davasi-saniklari-cevik-bir-ve-cetin-dogan-icin-tutuklama-karari-1048133496.html
28 Şubat davası sanıkları Çevik Bir ve Çetin Doğan için tutuklama kararı
28 Şubat davası sanıkları Çevik Bir ve Çetin Doğan için tutuklama kararı
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında tutuklama... 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T17:00+0300
2021-08-18T17:00+0300
2021-08-18T17:14+0300
28 şubat
çetin doğan
tutuklama
çevik bir
yargıtay
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Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 sanık hakkında Yargıtay ilamına ilişkin incelemesini tamamladı.Mahkeme, sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker hakkında tutuklamaya kararı çıkartarak dosyayı infaz savcılığına gönderdi.Cezaları onaylananlar hakkında infaz savcılığı, sanıklara teslim olmaları için müddetname göndermesi bekleniyor. Müddetnamede yazan süre zarfında teslim olmayan sanıklar için yakalama kararı çıkartılacağı öğrenildi.
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28 şubat, çetin doğan, tutuklama, çevik bir, yargıtay
28 Şubat davası sanıkları Çevik Bir ve Çetin Doğan için tutuklama kararı
17:00 18.08.2021 (güncellendi: 17:14 18.08.2021)
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında tutuklama kararı verdi.
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 sanık hakkında Yargıtay ilamına ilişkin incelemesini tamamladı.
Mahkeme, sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker hakkında tutuklamaya kararı çıkartarak dosyayı infaz savcılığına gönderdi.
Cezaları onaylananlar hakkında infaz savcılığı, sanıklara teslim olmaları için müddetname göndermesi bekleniyor.
Müddetnamede yazan süre zarfında teslim olmayan sanıklar için yakalama kararı çıkartılacağı öğrenildi.