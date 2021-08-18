https://tr.sputniknews.com/20210818/28-subat-davasi-saniklari-cevik-bir-ve-cetin-dogan-icin-tutuklama-karari-1048133496.html

28 Şubat davası sanıkları Çevik Bir ve Çetin Doğan için tutuklama kararı

28 Şubat davası sanıkları Çevik Bir ve Çetin Doğan için tutuklama kararı

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında tutuklama... 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T17:00+0300

2021-08-18T17:00+0300

2021-08-18T17:14+0300

28 şubat

çetin doğan

tutuklama

çevik bir

yargıtay

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Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 sanık hakkında Yargıtay ilamına ilişkin incelemesini tamamladı.Mahkeme, sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker hakkında tutuklamaya kararı çıkartarak dosyayı infaz savcılığına gönderdi.Cezaları onaylananlar hakkında infaz savcılığı, sanıklara teslim olmaları için müddetname göndermesi bekleniyor. Müddetnamede yazan süre zarfında teslim olmayan sanıklar için yakalama kararı çıkartılacağı öğrenildi.

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28 şubat, çetin doğan, tutuklama, çevik bir, yargıtay