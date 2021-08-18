https://tr.sputniknews.com/20210818/adanada-isid-operasyonu-1048117583.html

Adana'da IŞİD operasyonu

Adana'da IŞİD operasyonu

Adana'da yapılan IŞİD operasyonunda, örgütün yabancı uyruklu yapılanmasına dahil olduğu tespit edilen şüpheliler yakalandı. 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T07:09+0300

2021-08-18T07:09+0300

2021-08-18T07:08+0300

türkiye

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adana

operasyon

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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte IŞİD'in faaliyetlerini deşifre etmek için çalışma başlattı. Polisin yaptığı bu çalışmada IŞİD'in yabancı uyruklu yapılanması tespit edildi. Polis bu yapının içinde 7 kişinin olduğunu bunların daha önce Suriye’de IŞİD içinde faaliyet yürüttüklerini ve örgütün Suriye’deki hakimiyetini kaybetmesinin ardından yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yapıp Adana’ya yerleştiklerini belirledi. Bu tespitin üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Terör ekipleri bu 7 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Şafak vakti adreslere özel harekat polisiyle birlikte girildi. Yapılan operasyonda şu ana kadar 5 zanlı gözaltına alındı. Polis evlerdeki dijital malzemelere el koydu. Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

https://tr.sputniknews.com/20210413/adanada-isid-operasyonu-1044259453.html

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işid, adana, operasyon