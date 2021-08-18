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Adana'da IŞİD operasyonu
Adana'da IŞİD operasyonu
Adana'da yapılan IŞİD operasyonunda, örgütün yabancı uyruklu yapılanmasına dahil olduğu tespit edilen şüpheliler yakalandı. 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T07:09+0300
2021-08-18T07:08+0300
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işid
adana
operasyon
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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte IŞİD'in faaliyetlerini deşifre etmek için çalışma başlattı. Polisin yaptığı bu çalışmada IŞİD'in yabancı uyruklu yapılanması tespit edildi. Polis bu yapının içinde 7 kişinin olduğunu bunların daha önce Suriye’de IŞİD içinde faaliyet yürüttüklerini ve örgütün Suriye’deki hakimiyetini kaybetmesinin ardından yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yapıp Adana’ya yerleştiklerini belirledi. Bu tespitin üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Terör ekipleri bu 7 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Şafak vakti adreslere özel harekat polisiyle birlikte girildi. Yapılan operasyonda şu ana kadar 5 zanlı gözaltına alındı. Polis evlerdeki dijital malzemelere el koydu. Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20210413/adanada-isid-operasyonu-1044259453.html
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işid, adana, operasyon

Adana'da IŞİD operasyonu

07:09 18.08.2021
© AAgözaltı, IŞİD, operasyon
gözaltı, IŞİD, operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© AA
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Adana'da yapılan IŞİD operasyonunda, örgütün yabancı uyruklu yapılanmasına dahil olduğu tespit edilen şüpheliler yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte IŞİD'in faaliyetlerini deşifre etmek için çalışma başlattı.
Polisin yaptığı bu çalışmada IŞİD'in yabancı uyruklu yapılanması tespit edildi.
Polis bu yapının içinde 7 kişinin olduğunu bunların daha önce Suriye’de IŞİD içinde faaliyet yürüttüklerini ve örgütün Suriye’deki hakimiyetini kaybetmesinin ardından yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yapıp Adana’ya yerleştiklerini belirledi.
Bu tespitin üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Terör ekipleri bu 7 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Şafak vakti adreslere özel harekat polisiyle birlikte girildi.
Adana'da IŞİD operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2021
DÜNYA
Adana'da IŞİD operasyonu: Çok sayıda şüpheli yakalandı
13 Nisan, 06:41
Yapılan operasyonda şu ana kadar 5 zanlı gözaltına alındı. Polis evlerdeki dijital malzemelere el koydu. Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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