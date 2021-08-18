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https://tr.sputniknews.com/20210818/akut-baskani-recep-salcidan-istanbul-depremi-aciklamasi-toplanacak-bos-yer-yok-1048117877.html
AKUT Başkanı Recep Şalcı'dan İstanbul depremi açıklaması: 'Toplanacak boş yer yok'
AKUT Başkanı Recep Şalcı'dan İstanbul depremi açıklaması: 'Toplanacak boş yer yok'
AKUT Başkanı Recep Şalcı, olası İstanbul depremiyle ilgili yaptığı açıklamada "Toplanacak boş yer yok" dedi. 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T07:46+0300
2021-08-18T07:45+0300
türkiye
akut
açıklama
istanbul depremi
recep şalcı
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Büyük Marmara Depremi’nin 22. yılında Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Recep Şalcı, olası İstanbul depremine karşı uyarılarda bulundu. Şehirlerde depremin ardından toplanacak boş yer olmadığına dikkati çeken Şalcı, İstanbul’u bekleyen büyük deprem için yapılacak çalışmaların pandemi nedeniyle durduğunu anlattı.Şalcı, “Hala olası büyük bir afet için koordinasyon kısmı yeterince oturmamış durumda. En büyük eksiklik ise kurumlar bu depreme hazırlanırken vatandaşın hazırlıklarının eksik olması” dedi.Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, “İstanbul gibi bir megapol için, eğer binalarınız, yapı stoklarınız depreme dayanıklı değilse, hazır olmak kavramından pek söz edemezsiniz” diyen Şalcı, İstanbul depremine ilişkin tahliye planlarını şöyle anlattı: "Tahliye planlamasını üç sürece ayırmak gerekiyor. İlki, bir deprem olduğu anda oluşacak tahliye yani insanların binalardan güvenli bir şekilde çıkıp toplanma bölgelerine ulaşana kadar olan süreç. İkincisi, toplanma bölgelerinden barınma alanlarına tahliye ve sonuncusu başka illerden ve ülkelerden gelecek arama kurtarma ekiplerinin tahliyesi. İstanbul Deprem Müdahale Planı açıklandı ama açıklanması yeterli değil. Halk bu planı iyi öğrenip neler yapması gerektiğini, hangi noktalara, nereden gitmesi gerektiğini, nerede toplanması gerektiğini çok iyi bilmeli, İstanbul’da, halkın katılacağı geniş tahliye tatbikatları yapılacak.” Şalcı ayrıca, “Depreme hazırlık sürecinde sizce eksiklikler neler?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Yapılacak çalışmalar maalesef pandemi nedeni ile yapılamadı. Planların tatbikatlarla pekiştirilmesi eksik kaldı. Bununla beraber, hâlâ olası büyük bir afet için koordinasyon kısmı yeterince oturmamış. Beklenen depremdeki en büyük eksiklik ise kurumlar bu depreme hazırlanırken vatandaşın bu konuda hazırlıklarının eksik olması. Depremden en çok etkilenecek ve zarar görecek kişiler vatandaşlar. Vakit kaybetmeden vatandaşların bu depreme hazırlanması gerekmektedir.”
https://tr.sputniknews.com/20210817/prof-dr-haluk-selim-olasi-istanbul-depremi-2026ya-kadar-meydana-gelebilir-1048099733.html
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akut, açıklama, istanbul depremi, recep şalcı

AKUT Başkanı Recep Şalcı'dan İstanbul depremi açıklaması: 'Toplanacak boş yer yok'

07:46 18.08.2021
© Flickr / rielaxİstanbul manzara
İstanbul manzara - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© Flickr / rielax
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AKUT Başkanı Recep Şalcı, olası İstanbul depremiyle ilgili yaptığı açıklamada "Toplanacak boş yer yok" dedi.
Büyük Marmara Depremi’nin 22. yılında Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Recep Şalcı, olası İstanbul depremine karşı uyarılarda bulundu. Şehirlerde depremin ardından toplanacak boş yer olmadığına dikkati çeken Şalcı, İstanbul’u bekleyen büyük deprem için yapılacak çalışmaların pandemi nedeniyle durduğunu anlattı.
Şalcı, “Hala olası büyük bir afet için koordinasyon kısmı yeterince oturmamış durumda. En büyük eksiklik ise kurumlar bu depreme hazırlanırken vatandaşın hazırlıklarının eksik olması” dedi.
Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, “İstanbul gibi bir megapol için, eğer binalarınız, yapı stoklarınız depreme dayanıklı değilse, hazır olmak kavramından pek söz edemezsiniz” diyen Şalcı, İstanbul depremine ilişkin tahliye planlarını şöyle anlattı:
"Tahliye planlamasını üç sürece ayırmak gerekiyor. İlki, bir deprem olduğu anda oluşacak tahliye yani insanların binalardan güvenli bir şekilde çıkıp toplanma bölgelerine ulaşana kadar olan süreç. İkincisi, toplanma bölgelerinden barınma alanlarına tahliye ve sonuncusu başka illerden ve ülkelerden gelecek arama kurtarma ekiplerinin tahliyesi. İstanbul Deprem Müdahale Planı açıklandı ama açıklanması yeterli değil. Halk bu planı iyi öğrenip neler yapması gerektiğini, hangi noktalara, nereden gitmesi gerektiğini, nerede toplanması gerektiğini çok iyi bilmeli, İstanbul’da, halkın katılacağı geniş tahliye tatbikatları yapılacak.”
Galata Kulesi-İstanbul manzara - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
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Şalcı ayrıca, “Depreme hazırlık sürecinde sizce eksiklikler neler?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:
“Yapılacak çalışmalar maalesef pandemi nedeni ile yapılamadı. Planların tatbikatlarla pekiştirilmesi eksik kaldı. Bununla beraber, hâlâ olası büyük bir afet için koordinasyon kısmı yeterince oturmamış. Beklenen depremdeki en büyük eksiklik ise kurumlar bu depreme hazırlanırken vatandaşın bu konuda hazırlıklarının eksik olması. Depremden en çok etkilenecek ve zarar görecek kişiler vatandaşlar. Vakit kaybetmeden vatandaşların bu depreme hazırlanması gerekmektedir.”
200021
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