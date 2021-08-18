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Antik Pompeii kentinde çok iyi korunmuş insan iskeleti bulundu
Antik Pompeii kentinde çok iyi korunmuş insan iskeleti bulundu
İtalya'nın antik Pompeii kentinde yapılan kazılarda çok iyi korunmuş insan iskeletine ulaşıldı. Keşfin, antik dönemde birçok yetişkinin öldükten sonra... 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T13:33+0300
2021-08-18T13:33+0300
yaşam
italya
keşif
ceset
insan
arkeolojik kazı
pompeii
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İtalya'nın antik Pompeii kentinde yapılan kazılarda çok iyi korunmuş bir insan iskeleti bulundu.Arkeologlar, antik kent merkezinin doğusunda Porta Sarno nekropolünde bir mezarda beyaz saç tutamı ve kulağın bir kısmının muhafaza olduğu kafatası ile insan iskeleti keşfettiklerini açıkladı.Keşfin, antik dönemde birçok yetişkinin öldükten sonra yakılması nedeniyle sıra dışı olduğu ifade edildi.Mezardaki yazılardan birinde, burada yatan Marcus Venerius Secundino'nun Pompeii'de Yunanca performansların organize edilmesine yardımcı olduğu anlaşılırken, bunun o dönemde Latince'nin yanında Yunancanın kullanıldığına dair belge niteliği taşıdığı aktarıldı.Pompeii Arkeoloji Parkı Müdürü Gabriel Zuchtriegel, "Yunanca performansların düzenlenmesi, antik Pompeii'yi karakterize eden canlı ve açık kültürel iklimin kanıtıdır" açıklamasını yaptı.MS 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu küller altında kalan Napoli yakınlarındaki antik Pompeii kenti, turistlerin İtalya'da akın ettiği yerlerin başında geliyor.
italya
pompeii
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italya, keşif, ceset, insan, arkeolojik kazı, pompeii

Antik Pompeii kentinde çok iyi korunmuş insan iskeleti bulundu

13:33 18.08.2021
© AAAntik Pompeii kentinde çok iyi korunmuş insan iskeleti bulundu
Antik Pompeii kentinde çok iyi korunmuş insan iskeleti bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© AA
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İtalya'nın antik Pompeii kentinde yapılan kazılarda çok iyi korunmuş insan iskeletine ulaşıldı. Keşfin, antik dönemde birçok yetişkinin öldükten sonra yakılması nedeniyle sıra dışı olduğu ifade edildi
İtalya'nın antik Pompeii kentinde yapılan kazılarda çok iyi korunmuş bir insan iskeleti bulundu.
Arkeologlar, antik kent merkezinin doğusunda Porta Sarno nekropolünde bir mezarda beyaz saç tutamı ve kulağın bir kısmının muhafaza olduğu kafatası ile insan iskeleti keşfettiklerini açıkladı.
Keşfin, antik dönemde birçok yetişkinin öldükten sonra yakılması nedeniyle sıra dışı olduğu ifade edildi.
Mezardaki yazılardan birinde, burada yatan Marcus Venerius Secundino'nun Pompeii'de Yunanca performansların organize edilmesine yardımcı olduğu anlaşılırken, bunun o dönemde Latince'nin yanında Yunancanın kullanıldığına dair belge niteliği taşıdığı aktarıldı.
Pompeii Arkeoloji Parkı Müdürü Gabriel Zuchtriegel, "Yunanca performansların düzenlenmesi, antik Pompeii'yi karakterize eden canlı ve açık kültürel iklimin kanıtıdır" açıklamasını yaptı.
MS 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu küller altında kalan Napoli yakınlarındaki antik Pompeii kenti, turistlerin İtalya'da akın ettiği yerlerin başında geliyor.
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