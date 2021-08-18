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https://tr.sputniknews.com/20210818/bm-kanarya-adalarina-giden-gemideki-ariza-sonucu-susuz-ve-gidasiz-kalan-47-kisi-hayatini-kaybetti-1048135643.html
BM: Kanarya Adaları'na giden gemideki arıza sonucu susuz ve gıdasız kalan 47 kişi hayatını kaybetti
BM: Kanarya Adaları'na giden gemideki arıza sonucu susuz ve gıdasız kalan 47 kişi hayatını kaybetti
Birleşmiş Millet, Kuzey Afrika'nın Atlantik kıyılarından Kanarya Adaları'na giden bir teknedeki arıza sonucu denizde iki hafta susuz ve gıdasız kalan 47... 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T18:08+0300
2021-08-18T18:08+0300
2021-08-18T18:08+0300
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birleşmiş milletler (bm)
BM: Kanarya Adaları'na giden gemideki arıza sonucu susuz ve gıdasız kalan 47 kişi hayatını kaybetti
Birleşmiş Millet, Kuzey Afrika'nın Atlantik kıyılarından Kanarya Adaları'na giden bir teknedeki arıza sonucu denizde iki hafta susuz ve gıdasız kalan 47 yolcunun hayatını kaybettiğini bildirdi.