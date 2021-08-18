Erdoğan: FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ahmed, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okullarının geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfımıza devredildiği bilgisini paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.Erdoğan, Etiyopya ve Sudan arasındaki Faşaga ihtilafıyla ilgili, "Bu konuda Türkiye olarak arabuluculuk dahil sorunun dostane çözümü için her türlü katkıyı vermeye hazırız" görüşünü dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya ile Sudan arasındaki 'Faşaga ihtilifa'yla ilgili Türkiye'nin, arabuluculuk dahil her sorunun dostane çözümüne katkı vermeye hazır olduklarını söyledi. Erdoğan, "FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okullarının geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfımıza devredildiği bilgisini paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ahmed, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okullarının geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfımıza devredildiği bilgisini paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.
Erdoğan, Etiyopya ve Sudan arasındaki Faşaga ihtilafıyla ilgili, "Bu konuda Türkiye olarak arabuluculuk dahil sorunun dostane çözümü için her türlü katkıyı vermeye hazırız" görüşünü dile getirdi.