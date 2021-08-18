https://tr.sputniknews.com/20210818/erdogan-fetonun-etiyopyadaki-tum-okullari-turkiye-maarif-vakfina-devredildi-1048137391.html

Erdoğan: FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi

Erdoğan: FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya ile Sudan arasındaki 'Faşaga ihtilifa'yla ilgili Türkiye'nin, arabuluculuk dahil her sorunun dostane çözümüne... 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T19:23+0300

2021-08-18T19:23+0300

2021-08-18T19:23+0300

politika

recep tayyip erdoğan

etiyopya

abiy ahmed ali

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ahmed, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okullarının geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfımıza devredildiği bilgisini paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.Erdoğan, Etiyopya ve Sudan arasındaki Faşaga ihtilafıyla ilgili, "Bu konuda Türkiye olarak arabuluculuk dahil sorunun dostane çözümü için her türlü katkıyı vermeye hazırız" görüşünü dile getirdi.

etiyopya

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recep tayyip erdoğan, etiyopya, abiy ahmed ali