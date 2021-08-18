Gaziantep Valiliği, 'cami yardımı' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı

"Söz konusu iddialar, Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın özelde Gaziantep'te, genelde ise ülkemiz ve dünya çapında yürütmekte olduğu iyilik hareketine karşı itibarsızlaştırma ve olumsuz algı oluşturma girişimidir. Gerek kurumumuz gerekse Gaziantep kamuoyu karalama girişiminin farkındadır. Bu ve benzeri iftiralar, Müftülüğümüzün ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın hayatımızın neşesi çocuklarımıza, geleceğimiz gençlerimize ve toplumun tüm kesimlerine yönelik yürüttüğü hizmetlerin ne kadar anlamlı ve önemli olduğunu bir kez daha bizlere hatırlatmaktadır. Bu itibarla toplumun dini, manevi hayatını ihya ve inşa etmeye yönelik hizmetlerimiz, bundan sonraki süreçte de aynı aşk ve heyecanla devam edecektir."