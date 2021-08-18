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Gaziantep Valiliği, 'cami yardımı' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
Gaziantep Valiliği, 'cami yardımı' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
Gaziantep Valiliği, bazı basın ve yayın kuruluşlarında yer alan "Camilerden toplanan yardımlarla makam aracının alındığı ve özel makam odasının tefriş... 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T09:25+0300
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Gaziantep Valiliği, cami yardımlarıyla araç alındığı ve makam odası tefriş edildiği iddialarını yalanladı.Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların hayırsever vatandaşların iyiliğe yönelik hassasiyetlerini zedelediğini ve kuruma karşı güven duygularının sarsılmasına yönelik olduğunu ifade edildi."Camilerden toplanan yardımlarla makam aracının alındığı ve özel makam odasının tefriş edildiği"ne ilişkin iddiaların asılsız olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, kurumu yıpratmaya yönelik söz konusu iddia ve yalan haberlerle ilgili hukuki süreç başlatıldığı ve bunun sonuna kadar takip edileceği belirtildi.
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türkiye, gaziantep, gaziantep valiliği, iddia

Gaziantep Valiliği, 'cami yardımı' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı

09:25 18.08.2021 (güncellendi: 09:39 18.08.2021)
© DHAGaziantep Valiliği
Gaziantep Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© DHA
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Gaziantep Valiliği, bazı basın ve yayın kuruluşlarında yer alan "Camilerden toplanan yardımlarla makam aracının alındığı ve özel makam odasının tefriş edildiği"ne ilişkin haberin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Gaziantep Valiliği, cami yardımlarıyla araç alındığı ve makam odası tefriş edildiği iddialarını yalanladı.
Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların hayırsever vatandaşların iyiliğe yönelik hassasiyetlerini zedelediğini ve kuruma karşı güven duygularının sarsılmasına yönelik olduğunu ifade edildi.
"Camilerden toplanan yardımlarla makam aracının alındığı ve özel makam odasının tefriş edildiği"ne ilişkin iddiaların asılsız olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu iddialar, Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın özelde Gaziantep'te, genelde ise ülkemiz ve dünya çapında yürütmekte olduğu iyilik hareketine karşı itibarsızlaştırma ve olumsuz algı oluşturma girişimidir. Gerek kurumumuz gerekse Gaziantep kamuoyu karalama girişiminin farkındadır. Bu ve benzeri iftiralar, Müftülüğümüzün ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın hayatımızın neşesi çocuklarımıza, geleceğimiz gençlerimize ve toplumun tüm kesimlerine yönelik yürüttüğü hizmetlerin ne kadar anlamlı ve önemli olduğunu bir kez daha bizlere hatırlatmaktadır. Bu itibarla toplumun dini, manevi hayatını ihya ve inşa etmeye yönelik hizmetlerimiz, bundan sonraki süreçte de aynı aşk ve heyecanla devam edecektir."

Açıklamada, kurumu yıpratmaya yönelik söz konusu iddia ve yalan haberlerle ilgili hukuki süreç başlatıldığı ve bunun sonuna kadar takip edileceği belirtildi.
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