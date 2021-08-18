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https://tr.sputniknews.com/20210818/iyi-parti-muratpasa-ilce-baskani-semih-tayfur-cinsiyetci-paylasimindan-dolayi-ozur-diledi-1048141079.html
İyi Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Semih Tayfur, cinsiyetçi paylaşımından dolayı özür diledi
İyi Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Semih Tayfur, cinsiyetçi paylaşımından dolayı özür diledi
İyi Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Semih Tayfur, cinsiyetçi paylaşımından dolayı özür diledi. Tayfur, "İtidal ve soğukkanlılığımı kaybederek yaptığım paylaşım... 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T22:02+0300
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türkiye
antalya
cinsiyetçi söylem
semih tayfur
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Bir Twitter kullanıcısının sorduğu 'LGBT'li misiniz?' sorusuna, "Bir kadın tanımadığı bir erkeğe sosyal medyadan böyle bir soru sorarsa cevap hakkımı birebir uygulamalı olarak kullanmak isterim. Antalya'ya gelirseniz mutlaka beklerim" diye yanıtladı. Tepkiler üzerine özür dileyen Tayfur, "İtidal ve soğukkanlılığımı kaybederek yaptığım paylaşım dolayısı ile amasız, fakatsız, kamuoyu ve özellikle kadınlarımızdan özür dilerim" ifadesini kullandı
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antalya, cinsiyetçi söylem, semih tayfur

İyi Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Semih Tayfur, cinsiyetçi paylaşımından dolayı özür diledi

22:02 18.08.2021
© FotoğrafSemih Tayfur
Semih Tayfur - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© Fotoğraf
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İyi Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Semih Tayfur, cinsiyetçi paylaşımından dolayı özür diledi. Tayfur, "İtidal ve soğukkanlılığımı kaybederek yaptığım paylaşım dolayısı ile amasız, fakatsız, kamuoyu ve özellikle kadınlarımızdan özür dilerim" dedi.
Bir Twitter kullanıcısının sorduğu 'LGBT'li misiniz?' sorusuna, "Bir kadın tanımadığı bir erkeğe sosyal medyadan böyle bir soru sorarsa cevap hakkımı birebir uygulamalı olarak kullanmak isterim. Antalya'ya gelirseniz mutlaka beklerim" diye yanıtladı.
© FotoğrafSemih Tayfur'un takipçisine yanıtı
Semih Tayfur'un takipçisine yanıtı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
Semih Tayfur'un takipçisine yanıtı
© Fotoğraf
Tepkiler üzerine özür dileyen Tayfur, "İtidal ve soğukkanlılığımı kaybederek yaptığım paylaşım dolayısı ile amasız, fakatsız, kamuoyu ve özellikle kadınlarımızdan özür dilerim" ifadesini kullandı
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