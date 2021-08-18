Bir Twitter kullanıcısının sorduğu 'LGBT'li misiniz?' sorusuna, "Bir kadın tanımadığı bir erkeğe sosyal medyadan böyle bir soru sorarsa cevap hakkımı birebir uygulamalı olarak kullanmak isterim. Antalya'ya gelirseniz mutlaka beklerim" diye yanıtladı. Tepkiler üzerine özür dileyen Tayfur, "İtidal ve soğukkanlılığımı kaybederek yaptığım paylaşım dolayısı ile amasız, fakatsız, kamuoyu ve özellikle kadınlarımızdan özür dilerim" ifadesini kullandı
İyi Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Semih Tayfur, cinsiyetçi paylaşımından dolayı özür diledi. Tayfur, "İtidal ve soğukkanlılığımı kaybederek yaptığım paylaşım dolayısı ile amasız, fakatsız, kamuoyu ve özellikle kadınlarımızdan özür dilerim" dedi.
Bir Twitter kullanıcısının sorduğu 'LGBT'li misiniz?' sorusuna, "Bir kadın tanımadığı bir erkeğe sosyal medyadan böyle bir soru sorarsa cevap hakkımı birebir uygulamalı olarak kullanmak isterim. Antalya'ya gelirseniz mutlaka beklerim" diye yanıtladı.