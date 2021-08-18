https://tr.sputniknews.com/20210818/iyi-parti-muratpasa-ilce-baskani-semih-tayfur-cinsiyetci-paylasimindan-dolayi-ozur-diledi-1048141079.html

İyi Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Semih Tayfur, cinsiyetçi paylaşımından dolayı özür diledi

İyi Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Semih Tayfur, cinsiyetçi paylaşımından dolayı özür diledi

İyi Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Semih Tayfur, cinsiyetçi paylaşımından dolayı özür diledi. Tayfur, "İtidal ve soğukkanlılığımı kaybederek yaptığım paylaşım... 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T22:02+0300

2021-08-18T22:02+0300

2021-08-18T22:02+0300

türkiye

antalya

cinsiyetçi söylem

semih tayfur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1048141054_0:0:909:511_1920x0_80_0_0_08d1e3df6396bbc42864778fb20fe729.png

Bir Twitter kullanıcısının sorduğu 'LGBT'li misiniz?' sorusuna, "Bir kadın tanımadığı bir erkeğe sosyal medyadan böyle bir soru sorarsa cevap hakkımı birebir uygulamalı olarak kullanmak isterim. Antalya'ya gelirseniz mutlaka beklerim" diye yanıtladı. Tepkiler üzerine özür dileyen Tayfur, "İtidal ve soğukkanlılığımı kaybederek yaptığım paylaşım dolayısı ile amasız, fakatsız, kamuoyu ve özellikle kadınlarımızdan özür dilerim" ifadesini kullandı

türkiye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

antalya, cinsiyetçi söylem, semih tayfur