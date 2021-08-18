https://tr.sputniknews.com/20210818/lavrov-ve-cavusoglu-afganistandaki-durumu-konustu-1048126495.html

Lavrov ve Çavuşoğlu, Afganistan'daki durumu konuştu

Lavrov ve Çavuşoğlu, Afganistan'daki durumu konuştu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun telefon görüşmesi yaparak Afganistan'daki durumu istişare ettiği... 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T13:41+0300

2021-08-18T13:41+0300

2021-08-18T13:52+0300

taliban kontrolünde afganistan

rusya

sergey lavrov

türkiye

mevlüt çavuşoğlu

dışişleri bakanı

görüşme

telefon görüşmesi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Afganistan'daki durumu etraflı bir şekilde ele alan Lavrov ve Çavuşoğlu, ülkedeki durumun istikrara kavuşmasına ilgi duyduklarını belirterek Afganistan'daki ana ulusal güçlere mümkün olan en kısa sürede güvenliği ve kamusal düzeni sağlama çağrısı yaptı.Uluslararası ve ikili gündemdeki diğer konuları istişare eden Lavrov ve Çavuşoğlu, gelecekte yapılacak en üst ve üst düzeylerdeki ikili temasların programını gözden geçirdi.

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rusya, sergey lavrov, türkiye, mevlüt çavuşoğlu, dışişleri bakanı, görüşme, telefon görüşmesi