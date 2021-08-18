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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210818/lavrov-ve-cavusoglu-afganistandaki-durumu-konustu-1048126495.html
Lavrov ve Çavuşoğlu, Afganistan'daki durumu konuştu
Lavrov ve Çavuşoğlu, Afganistan'daki durumu konuştu
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun telefon görüşmesi yaparak Afganistan'daki durumu istişare ettiği... 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T13:41+0300
2021-08-18T13:52+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
sergey lavrov
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
dışişleri bakanı
görüşme
telefon görüşmesi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Afganistan'daki durumu etraflı bir şekilde ele alan Lavrov ve Çavuşoğlu, ülkedeki durumun istikrara kavuşmasına ilgi duyduklarını belirterek Afganistan'daki ana ulusal güçlere mümkün olan en kısa sürede güvenliği ve kamusal düzeni sağlama çağrısı yaptı.Uluslararası ve ikili gündemdeki diğer konuları istişare eden Lavrov ve Çavuşoğlu, gelecekte yapılacak en üst ve üst düzeylerdeki ikili temasların programını gözden geçirdi.
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rusya, sergey lavrov, türkiye, mevlüt çavuşoğlu, dışişleri bakanı, görüşme, telefon görüşmesi

Lavrov ve Çavuşoğlu, Afganistan'daki durumu konuştu

13:41 18.08.2021 (güncellendi: 13:52 18.08.2021)
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı
/
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun telefon görüşmesi yaparak Afganistan'daki durumu istişare ettiği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Afganistan'daki durumu etraflı bir şekilde ele alan Lavrov ve Çavuşoğlu, ülkedeki durumun istikrara kavuşmasına ilgi duyduklarını belirterek Afganistan'daki ana ulusal güçlere mümkün olan en kısa sürede güvenliği ve kamusal düzeni sağlama çağrısı yaptı.
Uluslararası ve ikili gündemdeki diğer konuları istişare eden Lavrov ve Çavuşoğlu, gelecekte yapılacak en üst ve üst düzeylerdeki ikili temasların programını gözden geçirdi.
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