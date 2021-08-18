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Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı
Gündem Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, Trabzon, Rize ve Artvin'de kuvvetli yağış bekleniyor. 18.08.2021, Sputnik Türkiye
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2021-08-18T06:16+0300
yaşam
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
şiddetli yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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türkiye, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, şiddetli yağış

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

06:17 18.08.2021
© DHAyağış, sağanak yağış, yağmur
yağış, sağanak yağış, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© DHA
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Gündem Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, Trabzon, Rize ve Artvin'de kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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