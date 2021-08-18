https://tr.sputniknews.com/20210818/meteorolojiden-dogu-karadenizde-kuvvetli-yagis-uyarisi-1048117221.html

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Gündem Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, Trabzon, Rize ve Artvin'de kuvvetli yağış bekleniyor. 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T06:17+0300

2021-08-18T06:17+0300

2021-08-18T06:16+0300

yaşam

türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

şiddetli yağış

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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2021

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türkiye, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, şiddetli yağış