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Rusya'da savaş uçağı düştü: Pilot hayatını kaybetti
Rusya'da savaş uçağı düştü: Pilot hayatını kaybetti
Rusya Savunma Bakanlığı, Astrahan Bölgesi'nde planlı uçuş sırasında MiG-29 savaş uçağının düştüğünü, pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu. 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T23:52+0300
2021-08-18T23:52+0300
2021-08-19T00:04+0300
dünya
rusya
savaş uçağı
mig-29
astrahan
kaza
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Astrahan bölgesinde planlı uçuş sırasında MiG-29 savaş uçağı düştü. Uçağın pilotu hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.Uçağın, Aşuluk poligonunda ıssız bir yere düştüğü belirtilen açıklamada, uçuşun mühimmat olmadan gerçekleştirildiği aktarıldı.Kazanın sebeplerini belirlemek için olay yerine Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Yüksek Komutanlığı’ndan bir komisyonun gönderildiği ifade edildi.
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rusya, savaş uçağı, mig-29, astrahan, kaza
Rusya'da savaş uçağı düştü: Pilot hayatını kaybetti 23:52 18.08.2021 (güncellendi: 00:04 19.08.2021)
Rusya Savunma Bakanlığı, Astrahan Bölgesi'nde planlı uçuş sırasında MiG-29 savaş uçağının düştüğünü, pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Astrahan bölgesinde planlı uçuş sırasında MiG-29 savaş uçağı düştü. Uçağın pilotu hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.
Uçağın, Aşuluk poligonunda ıssız bir yere düştüğü belirtilen açıklamada, uçuşun mühimmat olmadan gerçekleştirildiği aktarıldı.
Kazanın sebeplerini belirlemek için olay yerine Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Yüksek Komutanlığı’ndan bir komisyonun gönderildiği ifade edildi.