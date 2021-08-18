https://tr.sputniknews.com/20210818/turkiyede-koronavirus-salgininin-son-24-saati-19-bin-944-yeni-vaka-168-can-kaybi-1048139400.html

Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 19 bin 944 yeni vaka, 168 can kaybı

Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 19 bin 944 yeni vaka, 168 can kaybı

Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 206 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 944 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti. 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T20:51+0300

2021-08-18T20:51+0300

2021-08-18T21:04+0300

koronavirüs

türkiye’de kovid-19 salgını

can kaybı

koronavirüs

vaka sayısı

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Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 206 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 944 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 206 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 944 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 537 oldu.18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,54, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 54,98 olarak kayda geçti.Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 45 milyon 25 bin 676'sı birinci doz, 34 milyon 128 bin 107'si ikinci doz, 7 milyon 195 bin 181'i de üçüncü doz olmak üzere 86 milyon 413 bin 722'ye yükseldi. Böylece Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 849 bin 85 aşı uygulandı.En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Gümüşhane, Diyarbakır, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.Bakan Koca: Aşılanma oranı arttıkça yarın bugünden daha güvenli olacakSosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılanma oranı arttıkça ve tedbirlere uydukça yeni vaka sayısı da azalacak. Yarın bugünden daha güvenli olacak." ifadesini kullandı.

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türkiye’de kovid-19 salgını, can kaybı, koronavirüs, vaka sayısı