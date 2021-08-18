https://tr.sputniknews.com/20210818/umit-ozdag-partiyi-26-agustosta-kuruyoruz-1048130559.html

Ümit Özdağ: Partiyi 26 Ağustos'ta kuruyoruz

Ümit Özdağ: Partiyi 26 Ağustos'ta kuruyoruz

Mersin'de ziyaretlerde bulunan Ayyıldız Hareketi lideri Ümit Özdağ, 26 Ağustos'ta partilerini kuracaklarını açıkladı. 18.08.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

mersin

ümit özdağ

iyi parti

ayyıldız hareketi

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İYİ Parti'den istifa ederek, Ayyıldız Hareketi'ni kuran Ümit Özdağ, Mersin'de temaslarda bulundu. Ümit Özdağ, Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla da buluştu.Partileşme süreci hakkında bilgi veren Özdağ, "Ayın 26'sında partimizi kurup Anadolu'yu dolaşmaya başlayacağız. Bu partinin kuruluşundan önceki son il ziyareti. Partimizin kuruluşunun ilanından sonra buraya tekrar ziyarete geleceğiz" dedi.

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mersin, ümit özdağ, iyi parti, ayyıldız hareketi