https://tr.sputniknews.com/20210819/adanada-6-bin-litre-sahte-icki-ele-gecirildi-1048151507.html

Adana'da 6 bin litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 6 bin litre sahte içki ele geçirildi

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 6 bin litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı. 19.08.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

adana

operasyon

polis

sahte içki

kaçakçılık

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pirili Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde sahte içki üretildiğini belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, plastik varillerde 6 bin litre sahte içki buldu.Polis, adresteki bir şüpheliyi gözaltına aldı.

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adana, operasyon, polis, sahte içki, kaçakçılık