Diyarbakır Tabip Odası: Bir hastanede 24 saatte 23 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır Tabip Odası: Bir hastanede 24 saatte 23 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınında 4. pikin yaşandığı Diyarbakır'da, önceki gün bir hastanede 24 saatte 23 kişi yaşamını yitirdi. Günlük 2 bin 300 pozitif vakanın çıktığı... 19.08.2021

2021-08-19T14:02+0300

2021-08-19T14:02+0300

2021-08-19T14:12+0300

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 4. pikin yaşandığı Diyarbakır artan yüksek orandaki vaka sayıları ve ölümler ile bir kez daha gündemde. Risk haritasında kırmızı kategoride olan ve aşılama oranının en düşük kentlerden biri olan Diyarbakır’da, günlük 2 bin 300 civarında vaka tespit ediliyor.Hastaneler ve yoğun bakım servislerinin dolduğu kentte günlük can kaybı sayısı da bir hayli yüksek. Diyarbakır Tabip Odası, önceki gün Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde son 24 saatte 23 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Can kayıpları arasında gençlerin de olduğu belirtilirken, ezici çoğunluğun hiç aşı olmayanlar olduğu kaydedildi. Sağlık Bakanlığı’nın önceki gün verilerine göre Türkiye genelinde 168 can kaybı yaşanmıştı.‘Günlük 2 bin 300 vaka çıkıyor’Yaşanan vahim tabloyu Sputnik Türkiye’ye değerlendiren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya, şunları kaydetti:‘Artış hızlıyla birlikte sağlık çalışanları bu yükü kaldıramıyor’Aşılama oranının düşük olduğunu ifade eden Yerlikaya, şöyle devam etti:‘Bedel ödemeye devam ediyoruz, ne yazık ki bu bedeli de acı şekilde ödüyoruz’Toplumsal düzeydeki bulaşının engellenmesi gerektiğini kaydeden Yerlikaya, şunları söyledi:

