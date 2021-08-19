https://tr.sputniknews.com/20210819/jose-mourinhodan-trabzonspor-taraftarina-ovgu-1048173830.html

Jose Mourinho'dan Trabzonspor taraftarına övgü

Jose Mourinho'dan Trabzonspor taraftarına övgü

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yenen İtalya temsilcisi Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho... 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T23:23+0300

2021-08-19T23:23+0300

2021-08-19T23:23+0300

yaşam

jose mourinho

trabzonspor

roma

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Mourinho, Medical Park Stadı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibe göre hazırlandıklarını belirtti.İlk yarı Trabzonspor'u anlamaya çalıştıklarını ifade eden Mourinho, şöyle devam etti:Takım oynadığı için bireysel performanslara girmeyeceğini ifade eden Mourinho, "Çünkü takım kazandı maçı. Gelecek hafta perşembe taraftarlarımız konuşacak, Roma'da buluşacağız. Trabzonspor, çok iyi takım. Taraftarları mükemmeldi. Bu tip ambiyansları özlemiştik. Umarım her şey onlar için iyi olur ama kazanan gelecek hafta biz oluruz." şeklinde konuştu.

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jose mourinho, trabzonspor, roma