https://tr.sputniknews.com/20210819/milli-savunma-bakani-akar-havaalaninin-emniyetli-sekilde-acik-kalmasina-gayret-gosteriyoruz-1048151757.html

Bakan Akar: Afganistan'daki havaalanının emniyetli şekilde açık kalmasına gayret gösteriyoruz

Bakan Akar: Afganistan'daki havaalanının emniyetli şekilde açık kalmasına gayret gösteriyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki havaalanına yönelik herhangi saldırı ve müdahalenin olmadığını belirterek, "TSK unsurlarının diğer ülke... 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T11:01+0300

2021-08-19T11:01+0300

2021-08-19T11:04+0300

türkiye

afganistan

türkiye

taliban

hulusi akar

hamid karzai havaalanı

türk askeri

milli savunma bakanlığı (msb)

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Akar, gazetecilerin Afganistan’daki son gelişmeler ve Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nda görevli Türk askerlerine ilişkin sorularını yanıtladı.Yaşanan olayların ardından 200'den fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını dün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçakla Afganistan dışına çıkardıklarını vurgulayan Akar, "Havaalanının emniyetli şekilde açık kalmasına ve tüm Afganistan’a hizmet vermesine gayret gösteriyoruz" diye konuştu.'Son 2 günde 64 uçuş yapıldı'Yapılacak temaslarla bu konunun daha da netleşeceğini ve ona göre de nihai kararın verileceğini ifade eden Akar, "TSK unsurlarının diğer ülke unsurlarıyla yaptığı çalışmalar sonucunda havaalanına uçaklar emniyetli bir şekilde inip kalkmaya başladı. Son iki günde 64 uçuş yapıldı. Bu arada çeşitli ülkeler de kendi vatandaşlarının Afganistan’dan tahliyesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.Şu ana kadar havaalanına yönelik herhangi bir saldırı, taciz ve müdahalenin söz konusu olmadığını aktaran Akar, "Mehmetçiğin güvenliği için de her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediyor. Durum her an değişebilir düşüncesinden hareketle de olayı yakinen, hassasiyet ve büyük bir dikkatle takip etmeye devam ediyoruz. Herhangi bir farklı gelişme olması veya böyle bir durumu sezmemiz durumunda ona göre de ilave tedbirlerimiz, gerekli planlarımız var. Onları da uygulamaya koyarız" diye konuştu.'Aynı noktadayız'Türkiye'nin Afgan kardeşlerine yardım konusundaki duruşunun tüm dünya tarafından bilindiğini ve takdirle karşılandığını vurgulayan Akar, şunları söyledi:

türkiye

afganistan

hamid karzai havaalanı

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afganistan, türkiye, taliban, hulusi akar, hamid karzai havaalanı, türk askeri, milli savunma bakanlığı (msb)