https://tr.sputniknews.com/20210819/miranda-kerr-orlando-bloom-artik-benim-agabeyim-gibi-1048154754.html

Miranda Kerr: Orlando Bloom artık benim ağabeyim gibi

Miranda Kerr: Orlando Bloom artık benim ağabeyim gibi

Top model Miranda Kerr, eski eşi Orlanda Bloom ve onun şu anki nişanlısı Katy Perry ile çok iyi ilişkileri olduğunu söyledi. Bloom'u 'ağabeyi gibi gördüğünü'... 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T12:10+0300

2021-08-19T12:10+0300

2021-08-19T12:10+0300

yaşam

katy perry

orlando bloom

evlilik

miranda kerr

ağabey

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Model Miranda Kerr, eski eşi Orlando Bloom ve nişanlısı Katy Perry hakkında bazı açıklamalarda bulundu. NTV'de yer alan habere göre 'Moments with Candace Parker' adlı podcast yayınına katılan Kerr, Bloom ve Perry ile ilişkisini anlatırken “Birlikte tatile gidiyoruz. Dönüm noktalarını hep birlikte kutluyoruz” dedi.38 yaşındaki eski Victoria’s Secret modeli, Perry hakkında "Onu seviyorum. Hatta onu Flynn’in babasından daha çok seviyorum" ifadesini kullandı.Ardından Bloom ile ilgili konuşan Kerr, "O şu anda benim ağabeyim gibi. Çoğu zaman sinir bozucu bir ağabey” dedi ve ekledi: "Katy onunla anlaşabilmem için bana yardım ediyor."Kerr, söz konusu yayında Orlando Bloom ile 2016'da birlikte olmaya başladıklarında Katy Perry ile nasıl tanıştıklarını da anlattı:"Orlando Katy ile flört etmeye başladığında beni davet etti ve Katy de oradaydı. Hemen birbirimizle kaynaştık. Flynn ile nasıl olduklarını gördüm. Flynn ile gülüp oynuyordu. Onun annesi olmaya çalışmıyordu. Arkadaş canlısı ve eğlenceliydi. İşte bunlar tek isteyebileceğiniz şeyler."Miranda Kerr ile 44 yaşındaki Orlando Bloom 2010-2013 yılları arasında evliydi. İkilinin 10 yaşında Flynn adında bir oğlu bulunuyor.Kerr, 2017'de Snapchat CEO’su Evan Spiegel ile evlendi. İkilinin 3 yaşında Hart ve 1.5 yaşında Myles adlarında iki oğlu var.Katy Perry ve Orlando Bloom’un ise geçen yıl ağustos ayında Daisy adını verdikleri bir kızları oldu.

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katy perry, orlando bloom, evlilik, miranda kerr, ağabey