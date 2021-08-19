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https://tr.sputniknews.com/20210819/otomotivde-cip-krizi-suruyor-otv-degisimi-sonrasi-artan-talep-karsilanabilecek-mi-1048164050.html
Otomotivde çip krizi sürüyor: ÖTV değişimi sonrası artan talep karşılanabilecek mi?
Otomotivde çip krizi sürüyor: ÖTV değişimi sonrası artan talep karşılanabilecek mi?
ÖTV matrah düzenlemesi ile otomobil fiyatlarında düşüş yaşandı. Düşen fiyatlar talep artışını beraberinde getirdi. Ancak dünya çapında süren çip krizi... 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T16:28+0300
2021-08-19T16:28+0300
ekonomi
otomotiv
kriz
otomobil
araç
talep
üretim
çip
ikinci el
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Otomotiv dünyasının son iki yılı, yeni modellerden çok krizleri ile gündemde yer aldı. Dünya çapında yayılan virüs salgını ile birlikte duran üretim, özellikle Avrupa pazarlarını ciddi ölçüde etkiledi. Tam aşılanma arttı işler yoluna giriyor denirken, çip krizi ortaya çıktı. Türkiye otomotiv sektörü de bu durumdan etkilenmeye devam ediyor. Daha önce Volkswagen, Peugeot, Opel, BMW, Honda, Volvo gibi önde gelen birçok global markanın yanı sıra Türkiye’de de Ford Otosan, Oyak Renault gibi üreticiler çip krizinden nasibini almıştı. Yarı iletken sorunları nedeniyle bir durdurma kararı da Toyota’dan geldi.1-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında bakım arası veren ve hafta başında faaliyete dönen Toyota Türkiye, çip arzında yaşanan sıkıntılar sebebiyle üretime 2 hafta ara vereceğini duyurdu. Bloomberg’e yapılan açıklamaya göre 20 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında üretime yeniden ara verileceği ve bu seferki sebebin çip krizi olduğu vurgulandı.'Talep karşılanamayacak' Hürriyet gazetesinden Cem Özenen'in haberinde görüşlerine yer verilen Ali Haydar Bozkurt, "Çip krizinin tedarik sıkıntısı yarattığını ve daha da geniş çaplı bir sorun haline dönüşebileceğini sene başından beri hep dile getirdik. Bu risk hep mevcuttu. Bu krizin daha da derinleşme ihtimali söz konusu ve bu durum da tüm sektörü çok daha derinden yaralayacak sonuçlar doğurabilir. Matrah değişimi ile düşen fiyatlarla artan talebi karşılayamamak söz konusu olacak. Fabrika tarafından da üretime ara verilmesinin sene sonu satışlarını etkilememesi icin gerekli planlamanın yapılacağı açıklandı” diye konuştu.İkinci elde fiyat düşmüyorÖTV matrahı güncellemesi ile birlikte ikinci el fiyatlarında iki beklenti var. Birinci beklenti sıfır fiyatlarının düşüşü ile ikinci elde de indirim olmasıydı. İkinci beklenti ise sıfır araç bulma konusunda yaşanacak sorunların ikinci eli yine yüksek tutacağı yönündeydi. Beklenen oldu, çip krizinin vurmaya devam ettiği sektörde arz sorunları ile araç bulunurluğu zorlaşırken ikinci elde henüz fiyat düşüşü olmadı.Kriz global çaptaÇip krizi Türkiye’de üretimi durdururken, küresel çapta da kapanmalar devam ediyor. Ford, yarı iletken çip tedariki sorunu nedeniyle Almanya Köln’deki fabrikasında üretime geçici olarak tekrar ara vereceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Köln’deki fabrika işçilerinin 17 Ağustos’tan itibaren 2 hafta kısa süreli vardiyalar halinde çalışacağı belirtildi. Ford, mayıs ayı başında, Fiesta modelinin üretimi için yarı iletkenlerin yetersizliği nedeniyle 3 aydan fazla üretime ara vermek zorunda kalmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210728/appledan-cip-krizi-aciklamasi-iphoneu-da-etkileyecek-1045074442.html
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otomotiv, kriz, otomobil, araç, talep, üretim, çip, ikinci el

Otomotivde çip krizi sürüyor: ÖTV değişimi sonrası artan talep karşılanabilecek mi?

16:28 19.08.2021
© AAotomotiv pazarı
otomotiv pazarı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© AA
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ÖTV matrah düzenlemesi ile otomobil fiyatlarında düşüş yaşandı. Düşen fiyatlar talep artışını beraberinde getirdi. Ancak dünya çapında süren çip krizi nedeniyle artan talep karşılanamıyor.
Otomotiv dünyasının son iki yılı, yeni modellerden çok krizleri ile gündemde yer aldı. Dünya çapında yayılan virüs salgını ile birlikte duran üretim, özellikle Avrupa pazarlarını ciddi ölçüde etkiledi. Tam aşılanma arttı işler yoluna giriyor denirken, çip krizi ortaya çıktı.
Türkiye otomotiv sektörü de bu durumdan etkilenmeye devam ediyor. Daha önce Volkswagen, Peugeot, Opel, BMW, Honda, Volvo gibi önde gelen birçok global markanın yanı sıra Türkiye’de de Ford Otosan, Oyak Renault gibi üreticiler çip krizinden nasibini almıştı. Yarı iletken sorunları nedeniyle bir durdurma kararı da Toyota’dan geldi.

1-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında bakım arası veren ve hafta başında faaliyete dönen Toyota Türkiye, çip arzında yaşanan sıkıntılar sebebiyle üretime 2 hafta ara vereceğini duyurdu. Bloomberg’e yapılan açıklamaya göre 20 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında üretime yeniden ara verileceği ve bu seferki sebebin çip krizi olduğu vurgulandı.

'Talep karşılanamayacak'

Hürriyet gazetesinden Cem Özenen'in haberinde görüşlerine yer verilen Ali Haydar Bozkurt, "Çip krizinin tedarik sıkıntısı yarattığını ve daha da geniş çaplı bir sorun haline dönüşebileceğini sene başından beri hep dile getirdik. Bu risk hep mevcuttu. Bu krizin daha da derinleşme ihtimali söz konusu ve bu durum da tüm sektörü çok daha derinden yaralayacak sonuçlar doğurabilir. Matrah değişimi ile düşen fiyatlarla artan talebi karşılayamamak söz konusu olacak. Fabrika tarafından da üretime ara verilmesinin sene sonu satışlarını etkilememesi icin gerekli planlamanın yapılacağı açıklandı” diye konuştu.
Apple- iPhone - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2021
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Apple’dan ‘çip krizi’ açıklaması: iPhone’u da etkileyecek
28 Temmuz, 08:28

İkinci elde fiyat düşmüyor

ÖTV matrahı güncellemesi ile birlikte ikinci el fiyatlarında iki beklenti var. Birinci beklenti sıfır fiyatlarının düşüşü ile ikinci elde de indirim olmasıydı. İkinci beklenti ise sıfır araç bulma konusunda yaşanacak sorunların ikinci eli yine yüksek tutacağı yönündeydi. Beklenen oldu, çip krizinin vurmaya devam ettiği sektörde arz sorunları ile araç bulunurluğu zorlaşırken ikinci elde henüz fiyat düşüşü olmadı.

Kriz global çapta

Çip krizi Türkiye’de üretimi durdururken, küresel çapta da kapanmalar devam ediyor. Ford, yarı iletken çip tedariki sorunu nedeniyle Almanya Köln’deki fabrikasında üretime geçici olarak tekrar ara vereceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Köln’deki fabrika işçilerinin 17 Ağustos’tan itibaren 2 hafta kısa süreli vardiyalar halinde çalışacağı belirtildi. Ford, mayıs ayı başında, Fiesta modelinin üretimi için yarı iletkenlerin yetersizliği nedeniyle 3 aydan fazla üretime ara vermek zorunda kalmıştı.
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