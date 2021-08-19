https://tr.sputniknews.com/20210819/ressam-bob-rossu-konu-alan-belgesel-25-agustosta-gosterimde-1048153490.html

Ressam Bob Ross'u konu alan belgesel 25 Ağustos'ta gösterimde

Ressam Bob Ross'u konu alan belgesel 25 Ağustos'ta gösterimde

TRT’de yayınlanan “Resim Sevinci” programıyla tanınan Bob Ross’un hayat hikayesi belgesel oldu. 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T11:22+0300

2021-08-19T11:22+0300

2021-08-19T11:22+0300

yaşam

türkiye

trt

ressam

resim

bob ross

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'İsteyen herkese resim çizmeyi öğretebileceği' sloganıyla yola çıkan Bob Ross, TRT’de yayınlanan 'Resim Sevinci' programına 1983'de başladı. Türkiye’de, TRT’de yayınlanan programıyla tanınan Ross'un hayat hikâyesini anlatacak olan "Bob Ross: Küçük Mutlu Ağaçların Arasında Gizlenen İhanet ve Hırs” adlı belgesel, Netflix’te yayınlanacak. 25 Ağustos’ta izleyicilerle buluşacak olan belgeselden ilk tanıtım yayınlandı.Joshua Rofe’nin yönettiği belgeselin yapımcılığını ise komedyen Melissa McCarthy, Ben Falcone, Divya D’Souza ve Steven Berger üstleniyor.

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türkiye, trt, ressam, resim, bob ross