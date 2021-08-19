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Savunma Sanayii Başkanı: IDEF bölge ülkelerin ihtiyaçlarını geliştirme anlamında önemli rol oynuyor
Savunma Sanayii Başkanı: IDEF bölge ülkelerin ihtiyaçlarını geliştirme anlamında önemli rol oynuyor
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, IDEF'in özellikle bölge ülkelerinin savunma alanındaki ihtiyaçlarını geliştirme anlamında... 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T18:19+0300
2021-08-19T18:19+0300
savunma
ismail demir
savunma sanayi
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Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2021) kapsamında Türkiye ile Ekvator Ginesi, G5 Sahel Ortak Gücü ile Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), InterProbe ile Vestel arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı.TÜYAP'ta düzenlenen IDEF 2021, savunma sanayisini güçlendirecek iş birliği anlaşmalarıyla üçüncü gününde de devam ediyor.Fuar kapsamda Türkiye ile Ekvator Ginesi arasında Savunma Sanayii İş Birliği Anlaşması imzalandı.Türkiye ve Ekvator Ginesi arasındaki iş birliğinin kurumsallaştırılarak iki ülke arasında savunma sanayi alanında gerçekleştirilecek karşılıklı iş birliği faaliyetlerinin esaslarını kapsayan anlaşmanın imza töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, IDEF'in, özellikle bölge ülkelerinin savunma alanındaki ihtiyaçlarını geliştirme anlamında önemli bir rol oynadığını vurguladı.Demir, "Bu anlamda çeşitli ülkelerle savunma sanayisi iş birliği anlaşması imzalıyoruz. Bunu bir strateji olarak geliştirmeye devam edeceğiz. Bu da karşılıklı iş birliklerini geliştirme esasını teşkil ediyor. Savunma sanayi iş birliği anlaşmamız; tarafların güvenlik kuruluşlarının ihtiyacı olan her türlü savunma sanayi ürün ve hizmetinin doğrudan tedariki, geliştirilmesi ve yerel kabiliyetinin oluşturulması unsurlarını içeriyor." diye konuştu.G5 Sahel Ortak Gücü ile MKE arasındaki silah ve mühimmat satış sözleşmesiEkvator Ginesi ile yapılan anlaşmanın ardından Türkiye'nin destek verdiği ve Afrika'nın Sahel bölgesindeki 5 ülke (Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer) tarafından oluşturulan G5 Sahel Ortak Gücü ile anlaşma imzalandı.G5 Sahel Ortak Gücü ile MKE arasındaki silah ve mühimmat satış sözleşmesi kapsamında MKE; Bora-12 Keskin Nişancı Tüfeği, PMT-76 Makineli Tüfek ve muhtelif kalibrelerdeki mühimmatları G5 Sahel Ortak Gücü'ne teslim edecek.Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile G5 Sahel Ortak Gücü arasında savunma sanayi tedarikinde iş birliğinin artırılmasını amaçlayan "Niyet Beyanı" da imzalandı. "Niyet Beyanı"na İsmail Demir ile G5 Sahel Ortak Gücü İcra Sekreteri Eric Yemdaogo imza attı.Törende konuşan Demir, Türkiye'nin, G5 Sahel Ortak Gücü'ne başında beri destek vermeye devam ettiğini belirterek, "Yıllardır terörle mücadelede çok geniş bir tecrübeye sahip olan ülkemiz, bu konuda benzeri mücadeleleri veren ülkelere de desteğini sürdürmeye devam edecektir. G5 Sahel Ortak Gücü, ülkemizin söz verdiği katkı payını yerli savunma sanayi ürünleri çerçevesinde kullanılmasına karar vererek bizleri ayrıca memnun etmiştir." ifadelerini kullandı.
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ismail demir, savunma sanayi

Savunma Sanayii Başkanı: IDEF bölge ülkelerin ihtiyaçlarını geliştirme anlamında önemli rol oynuyor

18:19 19.08.2021
© Sputnik / Burcu OkutanSavunma Sanayi Başkanı İsmail Demir Sputnik'e konuştu.
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir Sputnik'e konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© Sputnik / Burcu Okutan
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, IDEF'in özellikle bölge ülkelerinin savunma alanındaki ihtiyaçlarını geliştirme anlamında önemli bir rol oynadığını vurguladı.
Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2021) kapsamında Türkiye ile Ekvator Ginesi, G5 Sahel Ortak Gücü ile Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), InterProbe ile Vestel arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı.
TÜYAP'ta düzenlenen IDEF 2021, savunma sanayisini güçlendirecek iş birliği anlaşmalarıyla üçüncü gününde de devam ediyor.
Fuar kapsamda Türkiye ile Ekvator Ginesi arasında Savunma Sanayii İş Birliği Anlaşması imzalandı.
Türkiye ve Ekvator Ginesi arasındaki iş birliğinin kurumsallaştırılarak iki ülke arasında savunma sanayi alanında gerçekleştirilecek karşılıklı iş birliği faaliyetlerinin esaslarını kapsayan anlaşmanın imza töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, IDEF'in, özellikle bölge ülkelerinin savunma alanındaki ihtiyaçlarını geliştirme anlamında önemli bir rol oynadığını vurguladı.
Demir, "Bu anlamda çeşitli ülkelerle savunma sanayisi iş birliği anlaşması imzalıyoruz. Bunu bir strateji olarak geliştirmeye devam edeceğiz. Bu da karşılıklı iş birliklerini geliştirme esasını teşkil ediyor. Savunma sanayi iş birliği anlaşmamız; tarafların güvenlik kuruluşlarının ihtiyacı olan her türlü savunma sanayi ürün ve hizmetinin doğrudan tedariki, geliştirilmesi ve yerel kabiliyetinin oluşturulması unsurlarını içeriyor." diye konuştu.

G5 Sahel Ortak Gücü ile MKE arasındaki silah ve mühimmat satış sözleşmesi

Ekvator Ginesi ile yapılan anlaşmanın ardından Türkiye'nin destek verdiği ve Afrika'nın Sahel bölgesindeki 5 ülke (Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer) tarafından oluşturulan G5 Sahel Ortak Gücü ile anlaşma imzalandı.
G5 Sahel Ortak Gücü ile MKE arasındaki silah ve mühimmat satış sözleşmesi kapsamında MKE; Bora-12 Keskin Nişancı Tüfeği, PMT-76 Makineli Tüfek ve muhtelif kalibrelerdeki mühimmatları G5 Sahel Ortak Gücü'ne teslim edecek.
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile G5 Sahel Ortak Gücü arasında savunma sanayi tedarikinde iş birliğinin artırılmasını amaçlayan "Niyet Beyanı" da imzalandı. "Niyet Beyanı"na İsmail Demir ile G5 Sahel Ortak Gücü İcra Sekreteri Eric Yemdaogo imza attı.
Törende konuşan Demir, Türkiye'nin, G5 Sahel Ortak Gücü'ne başında beri destek vermeye devam ettiğini belirterek, "Yıllardır terörle mücadelede çok geniş bir tecrübeye sahip olan ülkemiz, bu konuda benzeri mücadeleleri veren ülkelere de desteğini sürdürmeye devam edecektir. G5 Sahel Ortak Gücü, ülkemizin söz verdiği katkı payını yerli savunma sanayi ürünleri çerçevesinde kullanılmasına karar vererek bizleri ayrıca memnun etmiştir." ifadelerini kullandı.
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