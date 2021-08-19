https://tr.sputniknews.com/20210819/sputnik-v-asisi-ureme-sagligi-uzerinde-olumsuz-bir-etki-yaratmiyor-1048159674.html
'Sputnik V aşısı üreme sağlığı üzerinde olumsuz bir etki yaratmıyor'
'Sputnik V aşısı üreme sağlığı üzerinde olumsuz bir etki yaratmıyor'
Rusya Sağlık Bakanlığı’na bağlı Kulakov Ulusal Kadın Doğum, Jinekoloji ve Perinatoloji Araştırma Merkezi, Rus Sputnik V aşısının üreme sağlığı üzerinde etkili... 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T14:32+0300
2021-08-19T14:32+0300
2021-08-19T14:33+0300
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üreme
koronavirüs aşısı
dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
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Kulakov Ulusal Kadın Doğum, Jinekoloji ve Perinatoloji Araştırma Merkezi’nin 200 kadın ve 200 erkeğin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Sputnik V aşısı üreme sağlığını etkilemiyor.Açıklamada, “Geç üreme dönemindeki (37 yaş üstü) kadınlar da dahil olmak üzere, kadınlarda yumurtalık işlevi ve erkeklerde spermatogenez üzerinde aşı kaynaklı olumsuz bir etki gözlenmedi” ifadeleri kullanıldı.Daha önce Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko da aşının üreme sağlığını olumsuz etkilemediğini söylemişti. Bakanlık haziran ayında hamileliği aşılamaya aykırı durumlar arasından çıkarmıştı, ancak emzirme döneminde yine de aşı yapılamıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210626/prof-muftuoglu-mrna-asisi-olan-erkeklerin-sperm-sayisinda-artis-bile-olabilecegini-gosteren-veriler-1044822994.html
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üreme, koronavirüs aşısı, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
'Sputnik V aşısı üreme sağlığı üzerinde olumsuz bir etki yaratmıyor'
14:32 19.08.2021 (güncellendi: 14:33 19.08.2021)
Rusya Sağlık Bakanlığı’na bağlı Kulakov Ulusal Kadın Doğum, Jinekoloji ve Perinatoloji Araştırma Merkezi, Rus Sputnik V aşısının üreme sağlığı üzerinde etkili olmadığını bildirdi. Konuyla ilgili 200 kadın ve 200 erkeğin katılımıyla bir araştırma gerçekleştirdi.
Kulakov Ulusal Kadın Doğum, Jinekoloji ve Perinatoloji Araştırma Merkezi’nin 200 kadın ve 200 erkeğin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Sputnik V aşısı üreme sağlığını etkilemiyor.
Açıklamada, “Geç üreme dönemindeki (37 yaş üstü) kadınlar da dahil olmak üzere, kadınlarda yumurtalık işlevi ve erkeklerde spermatogenez üzerinde aşı kaynaklı olumsuz bir etki gözlenmedi”
ifadeleri kullanıldı.
Daha önce Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko da aşının üreme sağlığını olumsuz etkilemediğini söylemişti. Bakanlık haziran ayında hamileliği aşılamaya aykırı durumlar arasından çıkarmıştı, ancak emzirme döneminde yine de aşı yapılamıyor.