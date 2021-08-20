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Çavuşoğlu ve Akar’dan Afganistan değerlendirmeleri
© AP PhotoAfganistan - Taliban - Savaş - Halk - Kabil
© AP Photo
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan’dan kaçanların durumu ve anlaşma iddiasıyla ilgili "Bize ‘Getirelim Afganları sizde tutalım teklifi’ hiç gelmedi, gelse de kabul etmeyiz. Türkiye üzerinden vize vermeyi de biz reddettik" dedi. Milli Savunma Bakanı Akar ise, "‘Afgan kardeşlerimiz istediği sürece biz burada kalmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan’daki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
‘Bize ‘Getirelim Afganları sizde tutalım teklifi’ hiç gelmedi’
Afganistan’dan kaçanların durumu ve anlaşma iddialarıyla ilgili konuşan Çavuşoğlu, “Bize ‘Getirelim Afganları sizde tutalım teklifi’ hiç gelmedi, gelse de kabul etmeyiz. Türkiye üzerinden vize vermeyi de biz reddettik. Amerika’sından Rusya’sına Çin’ine kadar uluslararası toplumla birlikte hareket edeceğiz” dedi.
Çavuşoğlu, Afganistan’daki gelişmeler konusunda, “Hükümetin nasıl kurulacağını görmemiz lazım. Kapsayıcı bir hükümet kurulacak mı izleyeceğiz” dedi.
Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre Afganistan’daki son gelişmeler ile ilgili Beştepe’de bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:
“Şu anda Afganistan’da biz başka ülkelerin tahliyesine yardım ediyoruz. Çok ülke, askerlerimize başvuruyor. Biz orada gerçekten çok yardımcı oluyoruz. Türkiye’nin rolü bakımından çok müteşekkirler. Oradaki güvenliği askerlerimiz tesis ediyor. Yer yer havaalanının askeri alandaki giriş kapısına kalabalıklar geliyor. Oradaki güçler tedbirler alıyor ve vatandaşları uzaklaştırıyorlar. Bizim vatandaşlarımız da sıkıntı yaşadı, biz o kalabalığa girmeyin diyoruz. Tutumlarımız ve vereceğimiz mesajlar aynı olsun diye birçok ülkeyle görüşüyoruz. Uluslararası camiayla hareket edeceğiz.
‘Türkiye üzerinden vize vermeyi de biz reddettik’
Amerika’sından Rusya’sına Çin’ine kadar uluslararası toplumla hep birlikte hareket edeceğiz. Atacağımız adımlar da koordine edilecek. (Afgan Göç Anlaşması) Türkiye üzerinden vize vermeyi de biz reddettik. ABD Başkanı da açıkladı, 6 bin ilave polis gönderdiler. Resmen çekilme süreci bitti.”
Akar: Havaalanının emniyetli şekilde açık kalmasına gayret gösteriyoruz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nda yaşanan olayların ardından 200’den fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait uçakla Afganistan dışına çıkardıklarını vurguladı. Akar, “Havaalanının emniyetli şekilde açık kalmasına ve tüm Afganistan’a hizmet vermesine gayret gösteriyoruz” diye konuştu.
Yapılacak temaslarla bu konunun daha da netleşeceğini ve ona göre de nihai kararın verileceğini ifade eden Akar, “TSK unsurlarının diğer ülke unsurlarıyla yaptığı çalışmalar sonucunda havaalanına uçaklar emniyetli bir şekilde inip kalkmaya başladı. Son iki günde 64 uçuş yapıldı” dedi.
‘NATO, ‘Ne zaman çıkacaksınız’ diyordu’
Akar, şöyle devam etti:
”Mehmetçiğin güvenliği için de her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediyor. Herhangi bir farklı gelişme olması halinde ilave tedbirlerimiz, gerekli planlarımız var. Biz 2002’den beri Afgan kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. NATO o dönemde de tartışıyor, ‘Ne zaman çıkacaksınız?’ diyordu. Biz her seferinde dedik ki; ‘Afgan kardeşlerimiz istediği sürece biz burada kalmaya devam edeceğiz.’ Biz aynı noktadayız. Kontrollü şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz.”