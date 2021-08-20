https://tr.sputniknews.com/20210820/cavusoglu-ve-akardan-afganistan-degerlendirmeleri-1048181505.html

Çavuşoğlu ve Akar’dan Afganistan değerlendirmeleri

Çavuşoğlu ve Akar’dan Afganistan değerlendirmeleri

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan’dan kaçanların durumu ve anlaşma iddiasıyla ilgili "Bize ‘Getirelim Afganları sizde tutalım teklifi’ hiç gelmedi, gelse... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T09:46+0300

2021-08-20T09:46+0300

2021-08-20T09:46+0300

türkiye

nato

afganistan

türkiye

mevlüt çavuşoğlu

hulusi akar

havalimanı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan’daki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.‘Bize ‘Getirelim Afganları sizde tutalım teklifi’ hiç gelmedi’Afganistan’dan kaçanların durumu ve anlaşma iddialarıyla ilgili konuşan Çavuşoğlu, “Bize ‘Getirelim Afganları sizde tutalım teklifi’ hiç gelmedi, gelse de kabul etmeyiz. Türkiye üzerinden vize vermeyi de biz reddettik. Amerika’sından Rusya’sına Çin’ine kadar uluslararası toplumla birlikte hareket edeceğiz” dedi. Çavuşoğlu, Afganistan’daki gelişmeler konusunda, “Hükümetin nasıl kurulacağını görmemiz lazım. Kapsayıcı bir hükümet kurulacak mı izleyeceğiz” dedi.Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre Afganistan’daki son gelişmeler ile ilgili Beştepe’de bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:‘Türkiye üzerinden vize vermeyi de biz reddettik’Akar: Havaalanının emniyetli şekilde açık kalmasına gayret gösteriyoruzMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nda yaşanan olayların ardından 200’den fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait uçakla Afganistan dışına çıkardıklarını vurguladı. Akar, “Havaalanının emniyetli şekilde açık kalmasına ve tüm Afganistan’a hizmet vermesine gayret gösteriyoruz” diye konuştu.Yapılacak temaslarla bu konunun daha da netleşeceğini ve ona göre de nihai kararın verileceğini ifade eden Akar, “TSK unsurlarının diğer ülke unsurlarıyla yaptığı çalışmalar sonucunda havaalanına uçaklar emniyetli bir şekilde inip kalkmaya başladı. Son iki günde 64 uçuş yapıldı” dedi.‘NATO, ‘Ne zaman çıkacaksınız’ diyordu’Akar, şöyle devam etti:

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nato, afganistan, türkiye, mevlüt çavuşoğlu, hulusi akar, havalimanı