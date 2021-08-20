https://tr.sputniknews.com/20210820/erdogan-turkiyede-su-an-300-bin-afganistanli-gocmen-var-1048190359.html

Erdoğan'dan muhalefete tepki: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var

Erdoğan'dan muhalefete tepki: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet partilerini eleştirdi ve "Afganistan'dan Türkiye'ye 1.5 milyon düzensiz göç oldu" iddiasına tepki gösterdi... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T14:00+0300

2021-08-20T14:00+0300

2021-08-20T14:27+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

chp

afganistan

taliban

göçmen

cumhurbaşkanlığı

görüşme

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. İlk olarak Afganistan'da yaşananlara değinen Erdoğan, başta Batı dünyası olmak üzere İslam dünyasının buraya gerekli ihtimamı göstermediğini söyledi.ABD'nin kendileriyle birtakım görüşmeler yürüttüğünü anlatan Erdoğan, "Taliban'la zaman zaman bizim de görüşmelerimiz oldu. Bundan sonraki sürece ilişkin bu tür görüşmeleri yapabileceğimizi söyledik. Türkiye'nin ana muhalefeti hep şunu söyledi; 'Afganistan'dan Türkiye'ye 1.5 milyon düzensiz göç oldu.' Bu rakamların hepsi yalandır. Türkiye'ye Afganistan'dan böyle bir göç olmamıştır. Türkiye’de şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur" dedi.'Geri gönderilmesi gerekenleri gönderdik'Erdoğan, şöyle devam etti:"Öbür taraftan Suriye'den Türkiye'ye ciddi bir göç olmuştur. Yaklaşık 4 milyon. Bütün bunların hepsi göç politikamızın nerelere ulaştığını ortaya koyması bakımından isabetlidir. Biz ana muhalefetin söylediği gibi kapılarımızı kesinlikle, bize topraklarından kaçkın durumunda olan veya kaçan ve ülkemize sığınmakta olan insanlara kapılarımızı kontrollü olarak devamlı açtık. Ve geri gönderilmesi gerekenleri de gönderdik.'Gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabiliriz'Taliban'la görüşmeler noktasında, hatta şahsıma bu soru sorulduğunda söyledim. Biz gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabiliriz. Ortada bir gerçek var. Bu konuyla ilgili kapı çalındığında kapımızı açar, görüşmeleri yaparız. Afganistan halkı bizim Müslüman kardeşlerimizdir. Onlara kapıyı kapatacak değiliz."'Hala bunun üzerinden yürümeye devam ediyorlar'Erdoğan, muhalefet partilerinin 'ABD'yle göçmen anlaşması' iddiasına da tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Bay Kemal sıfatıyla Yalancı Kemal'dir" ifadesini kullanan Erdoğan, "Ben hiçbir zaman onun dürüstlüğünü zaten hiç yaşamadım. Yaptıkları her şey yalan, dürüst bir davranış yok. Yanlarında zaten yalan makineleri var. Yalan üstüne yalan" ifadesini kullandı."Amerikan Büyükelçiliği yalanlamıştır. Amerika yalanlamıştır ama bunlar yine hala bunun üzerinden yürümeye devam ediyorlar" diye konuşan Erdoğan, muhalefet partilerinin sel felaketi ve orman yangınları sırasındaki tutumunu da eleştirdi. Erdoğan, şunları kaydetti:'Milletim zamanı geldiğinde bu muhalefete gerekli dersi en güzel şekilde sandıkta verecektir'"Yahu bu ülkede bir felaket yaşıyoruz. Dayanışma yok, yalan var. Dürüst ol, milleti yalanla bir yerlere taşıyacağınızı zannetmeyin. Taşıyamayacaksınız. Böyle bir felaketin olduğu dönemde siz bu ülkeyi yönetenlerin yanında yer almanız lazım. Ne Doğu Karadeniz'de bunu yapabildiler, ne yangın afetlerinde bunu yapabildiler, ne Batı Karadeniz'de bunu yapabildiler. Yok, bunların yalan üzerine bir akışı var. Ama benim milletim zamanı geldiğinde bu muhalefete gerekli dersi en güzel şekilde sandıkta verecektir."'Bu millet dürüst bir millettir ve dürüstlerle bugüne kadar gelmiştir'Erdoğan, sözlerini "Bu millet dürüst bir millettir ve dürüstlerle bugüne kadar gelmiştir. Bundan sonra da dürüst yönetimlerle yoluna devam edecektir" diye noktaladı.

Ve Ötesi 10 şey söylüyor, 9'u yalan, 1'i şüpheli. 1

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recep tayyip erdoğan, chp, afganistan, taliban, göçmen, cumhurbaşkanlığı, görüşme