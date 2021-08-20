https://tr.sputniknews.com/20210820/gamaleya-merkezi-baskani-gintsburg-kovid-19a-karsi-en-etkili-asilari-acikladi-1048201382.html

Gamaleya Merkezi Başkanı Gintsburg, Kovid-19'a karşı en etkili aşıları açıkladı

Gamaleya Merkezi Başkanı Gintsburg, Kovid-19'a karşı en etkili aşıları açıkladı

Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, Sputnik V ve AstraZeneca gibi adenovirüse dayalı aşıların daha güçlü ve uzun vadeli... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T22:01+0300

2021-08-20T22:01+0300

2021-08-20T22:01+0300

koronavirüs

rusya

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

astrazeneca

aleksandr gintsburg

sputnik v

gamaleya araştırma merkezi

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Dünyada tescil edilen ilk Kovid-19 aşısı Sputnik V'yi geliştiren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü Başkanı Aleksandr Gintsburg, Sputnik V ve AstraZeneca gibi adenovirüse dayalı aşıların daha etkili olduğunu ve uzun vadeli bağışıklık sağladığını ifade etti.Gintsburg, adenovirüs aşılarının enfeksiyon sürecini daha iyi simüle ettiğini ve sonuç olarak hafıza hücrelerinin oluşumu da dahil olmak üzere, daha güçlü hücresel bağışıklığa yol açtığını ve ayrıca bunların bir parçası olan koronavirüsün S-proteininin, diğer aşı türlerinden daha fazla çeşitliliğe sahip koruyucu antikorların oluşmasına katkıda bulunduğunu belirtti.Gintsburg, bütün bunların, Sputnik V'nin delta varyantı da dahil olmak üzere yeni koronavirüs türlerine karşı etkili olmasına imkan verdiğini kaydetti.Daha önce, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Sputnik V aşısının koronavirüsün delta varyantına karşı yüzde 83.1 oranında koruma sağladığı ve hastalığın ağır geçirilmesini yüzde 94.4 oranında önlediğini duyurmuştu.Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.Sputnik V, toplam nüfusu 3.5 milyardan fazla olan yaklaşık 70 ülkede kullanım onayı aldı.

https://tr.sputniknews.com/20210308/sputnik-v-asisi-olan-kurtay-rusya-koronaviruse-cok-hizli-reaksiyon-gosterdi-1043979246.html

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rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), astrazeneca, aleksandr gintsburg, sputnik v, gamaleya araştırma merkezi