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HES uygulamasına 'AB Uyumlu Sağlık Pasaportu' butonu eklendi
HES uygulamasına 'AB Uyumlu Sağlık Pasaportu' butonu eklendi
HES uygulamasına Avrupa Birliği (AB) uyumlu sağlık pasaportu butonu eklendi. 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T16:07+0300
2021-08-20T16:07+0300
koronavirüs
avrupa birliği
türkiye’de kovid-19 salgını
koronavirüs aşısı
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Sağlık Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirdiği Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması, güncellendi. Eklenen yeni özellikle uygulamaya AB uyumlu sağlık pasaportu butonu ekledi.Uygulama, ülke içinde ve ülkeler arası seyahatlerde aşı, bağışıklık ve diğer sağlık bilgilerinin ülke otoriteleri ve hava yolları firmalarıyla paylaşılmasına olanak tanıyor.Vatandaşlar, ana ekranda yer alan AB Uyumlu Sağlık Pasaportu butonuna tıkladığında Sağlık Bakanlığınca geliştirilen ‘HealthPass’ uygulamasına yönlendiriliyor.HealthPass telefona yüklendikten sonra ilgili talimatlar uygulanarak Dijital Sağlık Sertifikası oluşturulabiliyor.
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avrupa birliği, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı, aşı pasaportu

HES uygulamasına 'AB Uyumlu Sağlık Pasaportu' butonu eklendi

16:07 20.08.2021
© AAHayat Eve Sığar uygulaması, pasaport
Hayat Eve Sığar uygulaması, pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© AA
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HES uygulamasına Avrupa Birliği (AB) uyumlu sağlık pasaportu butonu eklendi.
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirdiği Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması, güncellendi. Eklenen yeni özellikle uygulamaya AB uyumlu sağlık pasaportu butonu ekledi.
Uygulama, ülke içinde ve ülkeler arası seyahatlerde aşı, bağışıklık ve diğer sağlık bilgilerinin ülke otoriteleri ve hava yolları firmalarıyla paylaşılmasına olanak tanıyor.
Vatandaşlar, ana ekranda yer alan AB Uyumlu Sağlık Pasaportu butonuna tıkladığında Sağlık Bakanlığınca geliştirilen ‘HealthPass’ uygulamasına yönlendiriliyor.
HealthPass telefona yüklendikten sonra ilgili talimatlar uygulanarak Dijital Sağlık Sertifikası oluşturulabiliyor.
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