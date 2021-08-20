https://tr.sputniknews.com/20210820/hes-uygulamasina-ab-uyumlu-saglik-pasaportu-butonu-eklendi-1048194770.html

HES uygulamasına 'AB Uyumlu Sağlık Pasaportu' butonu eklendi

HES uygulamasına 'AB Uyumlu Sağlık Pasaportu' butonu eklendi

HES uygulamasına Avrupa Birliği (AB) uyumlu sağlık pasaportu butonu eklendi. 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T16:07+0300

2021-08-20T16:07+0300

2021-08-20T16:07+0300

koronavirüs

avrupa birliği

türkiye’de kovid-19 salgını

koronavirüs aşısı

aşı pasaportu

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Sağlık Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirdiği Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması, güncellendi. Eklenen yeni özellikle uygulamaya AB uyumlu sağlık pasaportu butonu ekledi.Uygulama, ülke içinde ve ülkeler arası seyahatlerde aşı, bağışıklık ve diğer sağlık bilgilerinin ülke otoriteleri ve hava yolları firmalarıyla paylaşılmasına olanak tanıyor.Vatandaşlar, ana ekranda yer alan AB Uyumlu Sağlık Pasaportu butonuna tıkladığında Sağlık Bakanlığınca geliştirilen ‘HealthPass’ uygulamasına yönlendiriliyor.HealthPass telefona yüklendikten sonra ilgili talimatlar uygulanarak Dijital Sağlık Sertifikası oluşturulabiliyor.

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avrupa birliği, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı, aşı pasaportu