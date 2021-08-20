https://tr.sputniknews.com/20210820/koycegizde-orman-yangini-1048197749.html

Köyceğiz'de orman yangını

Köyceğiz'de orman yangını

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını havadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T17:58+0300

2021-08-20T17:58+0300

2021-08-20T17:58+0300

türkiye

orman yangını

köyceğiz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1048197704_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d342f6b3c7dfc70148865b9f72f02b31.jpg

Otmanlar Mahallesi Şeytanderesi mevkisinde daha önce soğutma çalışmasının yapıldığı belirtilen ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yeniden yangın başladı.Yangının, rüzgarında etkisiyle Göynük Kanyonu'na kadar yayıldığı bildirildi.Karadan ulaşım sağlanamadığı için yangına havadan 2 yangın söndürme uçağı ve 8 helikopterle müdahale ediliyor.

türkiye

köyceğiz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

orman yangını, köyceğiz