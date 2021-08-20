Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210820/koycegizde-orman-yangini-1048197749.html
Köyceğiz'de orman yangını
Köyceğiz'de orman yangını
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını havadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T17:58+0300
2021-08-20T17:58+0300
2021-08-20T17:58+0300
türkiye
orman yangını
köyceğiz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1048197704_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d342f6b3c7dfc70148865b9f72f02b31.jpg
Otmanlar Mahallesi Şeytanderesi mevkisinde daha önce soğutma çalışmasının yapıldığı belirtilen ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yeniden yangın başladı.Yangının, rüzgarında etkisiyle Göynük Kanyonu'na kadar yayıldığı bildirildi.Karadan ulaşım sağlanamadığı için yangına havadan 2 yangın söndürme uçağı ve 8 helikopterle müdahale ediliyor.
türkiye
köyceğiz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1048197704_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_81cb2e8bbd604d07290e18aa2d9bc100.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
orman yangını, köyceğiz
Köyceğiz'de orman yangını
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını havadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Otmanlar Mahallesi Şeytanderesi mevkisinde daha önce soğutma çalışmasının yapıldığı belirtilen ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yeniden yangın başladı.
Yangının, rüzgarında etkisiyle Göynük Kanyonu'na kadar yayıldığı bildirildi.
Karadan ulaşım sağlanamadığı için yangına havadan 2 yangın söndürme uçağı ve 8 helikopterle müdahale ediliyor.