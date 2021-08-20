https://tr.sputniknews.com/20210820/onlyfans-mustehcen-icerigi-yasaklama-karari-aldi-1048177038.html

OnlyFans, müstehcen içeriği yasaklama kararı aldı

OnlyFans, müstehcen içeriği yasaklama kararı aldı

Yetişkinlere yönelik içerikleriyle bilinen sosyal paylaşım platformu OnlyFans, 1 Ekim'den itibaren müstehcen fotoğraf ve videoları engelleyeceğini açıkladı. 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T01:28+0300

2021-08-20T01:28+0300

2021-08-20T01:28+0300

yaşam

yasak

müstehcenlik

onlyfans

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Yetişkin içerikleriyle tanınan OnlyFans, platformda yayınlanan müstechen içeriklere kısıtlama getirme yönünde karar aldı.BBC'de yer alan habere göre sözgelimi karar, platformun ödeme sağlayıcıları ve bankacılık ortaklarından gelen baskının ardından alındı.Haberde, yasağa rağmen kullanıcıların, OnlyFans'ın politikalarını ihlal etmemesi şartıyla bazı müstehcen içerikleri yayınlayabilecekleri belirtildi.OnlyFans yaptığı açıklamada, "Platformumuzun uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak ve kapsayıcı bir içerik oluşturucu ve hayran topluluğuna ev sahipliği yapmayı sürdürmek için içerik yönergelerimizi geliştirmeliyiz" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, "Önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntı paylaşacağız ve içerik yönergelerindeki bu değişikliğe rağmen içerik oluşturucularımızı aktif olarak destekleyip yönlendireceğiz" denildi.Platformun, herhangi bir sosyal platformun 'en yüksek güvenlik ve içerik denetleme düzeylerine bağlı kaldığı' kaydedilen açıklamada, "Tüm içerik oluşturucular, OnlyFans'a herhangi bir içerik yüklemeden önce doğrulanmakta ve yüklenen tüm içerik, otomatik sistemler ve insan moderatörler tarafından kontrol edilmektedir" bilgisi paylaşıldı.OnlyFans, içerik oluşturucularının çıplak videolar ve fotoğraflar yayınlamasına ve abonelerden bağış veya aylık ücret talep etmesine olanak tanıyor. Platform, bu ödemelerden yüzde 20'lik bir komisyon alıyor.Özellikle pandemi sırasında geniş bir popülariteye erişen sitenin 130 milyon kadar kullanıcısı olduğu belirtiliyor.İçerik oluşturucular, yemek pişirmeden fitness videolarına kadar çeşitli içerikler yayınlasa da platform, en çok pornografik içerikleriyle biliniyor.

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yasak, müstehcenlik, onlyfans