Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20210820/sabah-yazari-mehmet-barlas-chp-yuzunden-demokrasimiz-topallamaya-basladi-1048181152.html
Mehmet Barlas: CHP yüzünden demokrasimiz topallamaya başladı
Mehmet Barlas: CHP yüzünden demokrasimiz topallamaya başladı
Sabah yazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelttiği eleştirileri değerlendirdi. Barlas, "CHP yüzünden... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T09:31+0300
2021-08-20T09:31+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
chp
kemal kılıçdaroğlu
cumhurbaşkanlığı
sabah gazetesi
demokrasi
mehmet barlas
eleştiri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1044383053_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d5390dfe1ab01df5be673ee80608d8e3.jpg
Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için sarf ettiği sözleri değerlendirdi.Barlas, 'Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saygısını hak ediyor mu?' başlığıyla yayımlanan yazısında ilk olarak Erdoğan'ın şu ifadelerini hatırlattı:- "Bu adamın bugüne kadar doğru bir sözü var mı? İşleri güçleri acaba Türkiye'nin uluslararası diplomaside yaptığı görüşmelerde ülkeyi nasıl küçük düşüreceğiz."- "Yahu bu adam yalancı ya. Bu adamın bugüne kadar doğru bir sözü var mı? Yok. Olmayan bir şeyi savunmak, ortaya koymak... Madem bir iddian var, hemen ispatlamalısın. İspatlayamazsan özür dile. Ama bunlarda o karakter yok. Bu tür yalanlar üzerinden bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nı itham etmek, ahlaksızlığın daniskasıdır ve bunlar da ahlaksızdır." 'Bu acıklı tablo Türk demokrasisini nereye götürür, bilemiyoruz'Devamında "FETÖ'cü bir kaset komplosuyla Deniz Baykal'ı devirip yerine ona hiç benzemeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirenler, acaba CHP'nin bu hâle düşmesini mi planlıyorlardı?" diyen Barlas, şunları kaydetti:"Şu ana kadar Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği iddialardan hiçbiri gerçek çıkmadı ve görüldüğü gibi ülke siyasetinin ağırlıklı ismi Kılıçdaroğlu, adeta siyasi ayak takımından biri olarak görülüyor. Bu acıklı tablo Türk demokrasisini nereye götürür, bilemiyoruz. Ama gerçek olan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nun izlediği siyasete çok tepkili olduğu.Önümüzdeki genel seçimlerden kimin nasıl çıkacağı belli değil. Ancak bildiğimiz bir şey var. Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, HDP oylarına güveniyor. Belki de bunu kaset komplosunu yapan FETÖ'cüler planlamıştır. Sonuçta, CHP yüzünden demokrasimiz topallamaya başladı."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1044383053_191:0:1391:900_1920x0_80_0_0_f482f0e8768e6960e8d5dff04699f7e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı, sabah gazetesi, demokrasi, mehmet barlas, eleştiri

Mehmet Barlas: CHP yüzünden demokrasimiz topallamaya başladı

09:31 20.08.2021
© Fotoğraf : YouTube Mehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© Fotoğraf : YouTube
Abone ol
Sabah yazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelttiği eleştirileri değerlendirdi. Barlas, "CHP yüzünden demokrasimiz topallamaya başladı" dedi.
Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için sarf ettiği sözleri değerlendirdi.
Barlas, 'Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saygısını hak ediyor mu?' başlığıyla yayımlanan yazısında ilk olarak Erdoğan'ın şu ifadelerini hatırlattı:
- "Bu adamın bugüne kadar doğru bir sözü var mı? İşleri güçleri acaba Türkiye'nin uluslararası diplomaside yaptığı görüşmelerde ülkeyi nasıl küçük düşüreceğiz."
- "Yahu bu adam yalancı ya. Bu adamın bugüne kadar doğru bir sözü var mı? Yok. Olmayan bir şeyi savunmak, ortaya koymak... Madem bir iddian var, hemen ispatlamalısın. İspatlayamazsan özür dile. Ama bunlarda o karakter yok. Bu tür yalanlar üzerinden bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nı itham etmek, ahlaksızlığın daniskasıdır ve bunlar da ahlaksızdır."

'Bu acıklı tablo Türk demokrasisini nereye götürür, bilemiyoruz'

Devamında "FETÖ'cü bir kaset komplosuyla Deniz Baykal'ı devirip yerine ona hiç benzemeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirenler, acaba CHP'nin bu hâle düşmesini mi planlıyorlardı?" diyen Barlas, şunları kaydetti:
"Şu ana kadar Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği iddialardan hiçbiri gerçek çıkmadı ve görüldüğü gibi ülke siyasetinin ağırlıklı ismi Kılıçdaroğlu, adeta siyasi ayak takımından biri olarak görülüyor. Bu acıklı tablo Türk demokrasisini nereye götürür, bilemiyoruz. Ama gerçek olan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nun izlediği siyasete çok tepkili olduğu.
Önümüzdeki genel seçimlerden kimin nasıl çıkacağı belli değil. Ancak bildiğimiz bir şey var. Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, HDP oylarına güveniyor. Belki de bunu kaset komplosunu yapan FETÖ'cüler planlamıştır. Sonuçta, CHP yüzünden demokrasimiz topallamaya başladı."
3120011
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce