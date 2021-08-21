Ahmet Hakan: Laiklik var olduğu sürece bizde Taliban barınamaz

Hakan, Hürriyet'te yayımlanan bugünkü yazısına, Afganistan'ı kontrol altına alan Taliban'ı taşıdı.Hakan, Taliban zihniyetinin laiklik olduğu sürece Türkiye'de barınamayacağını belirterek, "Bizde laiklik olduğu müddetçe, Taliban zihniyetinin barınmasına imkân ve ihtimal yoktur. Bağnazca uygulanan, kılık kıyafet zaptiyeliğine soyunan arkaik laiklik anlayışından değil. Özgürlükçü laiklik anlayışından söz ettiğimi vurgulamaya bile gerek görmüyorum" dedi.Hakan yazısında şunları kaydetti:"Taliban zihniyeti ne diyor? Şunu diyor: - Dini herkes benim gibi yorumlayacak. -Dinden herkes benim anladığımı anlayacak. - Benim dinden çıkardığım kurallara herkes uyacak. - Dini başka türlü yorumlamak yasak. Laiklik ne diyor? - İnançta yorum farkları olabilir. - Tek bir dini yorum topluma dayatılamaz. - Farklı dini yorumlar serbesttir. - Herkes dinden ne anlıyorsa onu yaşayabilir. - Kimse kimseye kendi dini yorumunu dayatamaz. "
Hakan, Taliban zihniyetinin laiklik olduğu sürece Türkiye'de barınamayacağını belirterek, "Bizde laiklik olduğu müddetçe, Taliban zihniyetinin barınmasına imkân ve ihtimal yoktur. Bağnazca uygulanan, kılık kıyafet zaptiyeliğine soyunan arkaik laiklik anlayışından değil. Özgürlükçü laiklik anlayışından söz ettiğimi vurgulamaya bile gerek görmüyorum" dedi.
Hakan yazısında şunları kaydetti:
"Taliban zihniyeti ne diyor?
Şunu diyor:
- Dini herkes benim gibi yorumlayacak.
-Dinden herkes benim anladığımı anlayacak.
- Benim dinden çıkardığım kurallara herkes uyacak.