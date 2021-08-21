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https://tr.sputniknews.com/20210821/bakan-ersoy-afet-bolgesi-kapsamindaki-otellerin-basvurularini-bankalarimiz-tekrar-yapilandiracaklar-1048204955.html
Bakan Ersoy: Afet bölgesi kapsamındaki otellerin başvurularını bankalarımız tekrar yapılandıracaklar
Bakan Ersoy: Afet bölgesi kapsamındaki otellerin başvurularını bankalarımız tekrar yapılandıracaklar
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Başta Marmaris olmak üzere, yangın afet bölgesi kapsamındaki otellerin başvurularını bankalarımız Bankalar Birliğinin de... 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T01:33+0300
2021-08-21T01:34+0300
türkiye
turizm
marmaris
yangın
banka
sel felaketi
borç yapılandırma
mehmet nuri ersoy
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Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Marmaris ilçesi Hisarönü mahallesindeki otelde turizm sektörü temsilcileriyle düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada, özelikle turizm bölgelerinde, kıyı bölgelerinde önce yangın şeklinde başlayan ardından da Karadeniz'de sel felaketine dönüşen afetle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.Kıyı kentlerdeki turizm bölgelerinde yatırımcıların finansmanlarıyla ilgili bir sıkıntı oluştuğunu aktaran Ersoy, "Bu bağlamda biz Bankalar Birliğiyle bir görüşme yaptık ve Bankalar Birliği, bu ay ki toplantısını yangın afetinden en çok etkilenen Marmaris bölgesinde yapma kararı aldı" ifadelerini kullandı.Marmaris'teki önde gelen otel yatırımcılarını turizm işletmelerinin sahiplerini de toplantıya davet ettiklerine değinen Ersoy, "Ağustos ayından itibaren hazirana kadar ki 'ölü sezon' dediğimiz dönemdeki kredi ana para ve faizleriyle ilgili 'Nasıl bir yapılandırma yapabiliriz, 2023 ve sonrasına nasıl öteleyebiliriz?' gibi bankacılarla nasıl esnek çalışabilecekleriyle ilgili fikir birliğinde olduk. Bu bağlamda gerekli çalışmaları yapıp hızlı şekilde hayata geçireceğiz. İhtiyaç sahiplerini ihtiyaç bazında, firma bazında bankalarımız tek tek çalışarak destek olacaklar" diye konuştu.Ersoy, Türkiye'de en çok turizm finansmanı yapan bankaların genel müdürlerinin ve işletme sahiplerinin de toplantıda yer aldığını bildirdi."Başta Marmaris olmak üzere, yangın afet bölgesi kapsamındaki otellerin başvurularını bankalarımız Bankalar Birliğinin de görüşleri doğrultusunda tekrar yapılandıracaklar" diyen Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar da toplantının iyi ve hayırlı geçtiğini belirterek, bu süreci hızlı şekilde sonuçlandıracaklarını dile getirdi.
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turizm, marmaris, yangın, banka, sel felaketi, borç yapılandırma, mehmet nuri ersoy

Bakan Ersoy: Afet bölgesi kapsamındaki otellerin başvurularını bankalarımız tekrar yapılandıracaklar

01:33 21.08.2021 (güncellendi: 01:34 21.08.2021)
© AAKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2021
© AA
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Başta Marmaris olmak üzere, yangın afet bölgesi kapsamındaki otellerin başvurularını bankalarımız Bankalar Birliğinin de görüşleri doğrultusunda tekrar yapılandıracaklar" dedi.
Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Marmaris ilçesi Hisarönü mahallesindeki otelde turizm sektörü temsilcileriyle düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada, özelikle turizm bölgelerinde, kıyı bölgelerinde önce yangın şeklinde başlayan ardından da Karadeniz'de sel felaketine dönüşen afetle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.
Kıyı kentlerdeki turizm bölgelerinde yatırımcıların finansmanlarıyla ilgili bir sıkıntı oluştuğunu aktaran Ersoy, "Bu bağlamda biz Bankalar Birliğiyle bir görüşme yaptık ve Bankalar Birliği, bu ay ki toplantısını yangın afetinden en çok etkilenen Marmaris bölgesinde yapma kararı aldı" ifadelerini kullandı.
Marmaris'teki önde gelen otel yatırımcılarını turizm işletmelerinin sahiplerini de toplantıya davet ettiklerine değinen Ersoy, "Ağustos ayından itibaren hazirana kadar ki 'ölü sezon' dediğimiz dönemdeki kredi ana para ve faizleriyle ilgili 'Nasıl bir yapılandırma yapabiliriz, 2023 ve sonrasına nasıl öteleyebiliriz?' gibi bankacılarla nasıl esnek çalışabilecekleriyle ilgili fikir birliğinde olduk. Bu bağlamda gerekli çalışmaları yapıp hızlı şekilde hayata geçireceğiz. İhtiyaç sahiplerini ihtiyaç bazında, firma bazında bankalarımız tek tek çalışarak destek olacaklar" diye konuştu.
Ersoy, Türkiye'de en çok turizm finansmanı yapan bankaların genel müdürlerinin ve işletme sahiplerinin de toplantıda yer aldığını bildirdi.
"Başta Marmaris olmak üzere, yangın afet bölgesi kapsamındaki otellerin başvurularını bankalarımız Bankalar Birliğinin de görüşleri doğrultusunda tekrar yapılandıracaklar" diyen Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Esnek şekilde bu dönemi atlatmalarını el birliğiyle sağlayacağız inşallah. Marmaris bölgesi yangından en çok etkilenen yerlerden birisi ama burada hayat normale döndü. Biz Turizm Geliştirme Ajansı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Marmaris'e tanıtım anlamında öncelik veriyoruz. Yeni tanıtım filmlerimizi devreye alıyoruz. Hem Türkiye'de hem mevcut dış pazarlarında bu tanıtıma hızlı şekilde başlıyoruz. Öncelikli olarak dijital pazarlarda ama önümüzdeki sezon için Marmaris için pazar çeşitlemesi çok çok önemli. Dalaman Havalimanı için çok çok önemli. Bu bağlamda Ege'ye özel tanıtımları Dalaman'a, Marmaris'e yönelik ayrı tanıtım destekleriyle 2022 ve 2023 boyunca da turizm geliştirme ajansımız devam edecek. Marmaris'teki turist profilimizi çeşitlendirmek üzerine yapacağız bunları. İki hafta sonra biz tekrar bölgede hem ticarette hem de turizmde ön planda olan yatırımcıları, yerel yönetimler ve kamu idareleriyle birlikte Marmaris'e yeni bir hikaye yazmamız gerekiyor. Bu hikayeyi onlarla beraber yazacağız. Hızlı şekilde de bu yeni hikayeyi hayata geçirerek Marmaris'in eskiden olduğu kadar Türkiye'nin en güçlü ve en popüler turizm bölgesi olmasını gerçekleştireceğiz diye düşünüyorum."
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar da toplantının iyi ve hayırlı geçtiğini belirterek, bu süreci hızlı şekilde sonuçlandıracaklarını dile getirdi.
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