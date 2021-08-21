https://tr.sputniknews.com/20210821/bakan-ersoy-afet-bolgesi-kapsamindaki-otellerin-basvurularini-bankalarimiz-tekrar-yapilandiracaklar-1048204955.html

Bakan Ersoy: Afet bölgesi kapsamındaki otellerin başvurularını bankalarımız tekrar yapılandıracaklar

Bakan Ersoy: Afet bölgesi kapsamındaki otellerin başvurularını bankalarımız tekrar yapılandıracaklar

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Başta Marmaris olmak üzere, yangın afet bölgesi kapsamındaki otellerin başvurularını bankalarımız Bankalar Birliğinin de... 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T01:33+0300

2021-08-21T01:33+0300

2021-08-21T01:34+0300

türkiye

turizm

marmaris

yangın

banka

sel felaketi

borç yapılandırma

mehmet nuri ersoy

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Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Marmaris ilçesi Hisarönü mahallesindeki otelde turizm sektörü temsilcileriyle düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada, özelikle turizm bölgelerinde, kıyı bölgelerinde önce yangın şeklinde başlayan ardından da Karadeniz'de sel felaketine dönüşen afetle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.Kıyı kentlerdeki turizm bölgelerinde yatırımcıların finansmanlarıyla ilgili bir sıkıntı oluştuğunu aktaran Ersoy, "Bu bağlamda biz Bankalar Birliğiyle bir görüşme yaptık ve Bankalar Birliği, bu ay ki toplantısını yangın afetinden en çok etkilenen Marmaris bölgesinde yapma kararı aldı" ifadelerini kullandı.Marmaris'teki önde gelen otel yatırımcılarını turizm işletmelerinin sahiplerini de toplantıya davet ettiklerine değinen Ersoy, "Ağustos ayından itibaren hazirana kadar ki 'ölü sezon' dediğimiz dönemdeki kredi ana para ve faizleriyle ilgili 'Nasıl bir yapılandırma yapabiliriz, 2023 ve sonrasına nasıl öteleyebiliriz?' gibi bankacılarla nasıl esnek çalışabilecekleriyle ilgili fikir birliğinde olduk. Bu bağlamda gerekli çalışmaları yapıp hızlı şekilde hayata geçireceğiz. İhtiyaç sahiplerini ihtiyaç bazında, firma bazında bankalarımız tek tek çalışarak destek olacaklar" diye konuştu.Ersoy, Türkiye'de en çok turizm finansmanı yapan bankaların genel müdürlerinin ve işletme sahiplerinin de toplantıda yer aldığını bildirdi."Başta Marmaris olmak üzere, yangın afet bölgesi kapsamındaki otellerin başvurularını bankalarımız Bankalar Birliğinin de görüşleri doğrultusunda tekrar yapılandıracaklar" diyen Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar da toplantının iyi ve hayırlı geçtiğini belirterek, bu süreci hızlı şekilde sonuçlandıracaklarını dile getirdi.

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turizm, marmaris, yangın, banka, sel felaketi, borç yapılandırma, mehmet nuri ersoy