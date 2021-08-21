https://tr.sputniknews.com/20210821/cumhurbaskani-erdogan-almanya-basbakani-merkel-ile-telefonda-gorustu--1048215889.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile Afganistan'daki gelişmeleri görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile Afganistan'daki gelişmeleri görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede Afganistan'daki gelişmeler ve göçmen konusu başta olmak üzere bölgesel konular... 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T19:18+0300

2021-08-21T19:18+0300

2021-08-21T19:43+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

angela merkel

görüşme

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmede Afganistan’daki gelişmeler ve göçmen konusu başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, Kabil Havaalanında güvenlik ve işletme sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde sürdürebileceklerini, bunun başta uluslararası kamuoyu ve Afgan halkı olmak üzere tüm tarafların endişelerinin giderilmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Afganistan’da kurulacak yeni hükümetin tüm Afgan halkını kapsaması ve temsil etmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabil’de Taliban ve Cumhuriyet liderleri arasında barış ve güvenlik konularında görüşmelerin başlamasının önemli olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan kaynaklı göç tablosu karşısında insani trajediyi önlemenin, bu insanlara acilen Afganistan'da ve komşu ülkelerde yardım sağlamanın şart olduğunu; baskıyı azaltmak için ayrıca Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği başta olmak üzere ilgili BM kuruluşlarının mali katkıları artırılarak daha etkin rol oynamalarının temin edilmesi gereğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan ve İran’da gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğuna dikkati çekerek, halihazırda 5 milyon sığınmacıyı misafir eden bir ülke olan Türkiye’nin Afganistan kaynaklı ilave bir göç yükünü kaldıramayacağını dile getirdi. Bu çerçevede İran’la da görüştüklerini ve İran sınırındaki önlemleri artırdıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afgan düzensiz göçünün krize dönüşmeden bir an önce çözüme kavuşturulması noktasında Avrupa’ya da önemli görevler düştüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği’nin 18 Mart Mutabakatı’nın tüm unsurlarıyla güncellenmesine dair Türkiye’nin haklı beklentisini karşılaması konusunda çekimser yaklaşımını sürdürmesinin göç alanındaki iş birliği potansiyelini menfi şekilde etkilediğini belirtti. Milyonlarca Suriye kökenli sığınmacının getirdiği yükün yanı sıra Afganistan’da yaşanan son gelişmelerin kamuoyundaki hassasiyeti daha da artırdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Mutabakatı tüm unsurlarıyla tatbik edilmeden Avrupa Birliği’nin Türkiye’den daha fazla beklenti içerisine girmesinin gerçekçi olmadığını vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/20210821/cumhurbaskani-erdogan-ile-putin-arasinda-afganistan-gorusmesi-1048213941.html

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recep tayyip erdoğan, angela merkel, görüşme