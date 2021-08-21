https://tr.sputniknews.com/20210821/heybeliadada-ormanlik-alanda-yangin-cikti-1048211140.html

İstanbul Heybeliada’da çıkan yangına müdahale sürüyor

İstanbul Heybeliada’da çıkan yangına müdahale sürüyor

Heybeliada’da ormanlık alanda çıkan yangına İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. İtfaiye dışında çevre sakinleri de insan zinciriyle... 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T13:32+0300

2021-08-21T13:32+0300

2021-08-21T14:30+0300

türkiye

yangın

heybeliada

orman yangını

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Orman Genel Müdürlüğü'ndan yapılan açıklamaya göre Heybeliada'daki yangına 1 uçak, 3 helikopter, 5 arazözle müdahale ediliyor.Orman Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda yangının 13.07'de başladığını ve ilk müdahalenin 13.10'da gerçekleştiğini belirtti. Paylaşımda "Karada kahramanlarımızla, havada çelik kanatlarımızla alevleri söndürmek için mücadele veriyoruz. Son ateş sönene kadar" ifadeleri kullanıldı.Heybeliada'da orman yangınına insan zinciri ile müdahale ediliyor.'Soruşturma başlatıldı'İstanbul Valiliği'nden yangınla ilgili yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yangınla ilgili şu paylaşımda bulundu:"Heybeliada’da çıkan yangına bölgedeki tüm itfaiye ekiplerimiz tarafından müdahale ediliyor. Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli şekilde yangını büyümeden kontrol altına almaya çalışıyoruz. Gelişmeleri paylaşacağız."

türkiye

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