TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
İstanbul Heybeliada’da çıkan yangına müdahale sürüyor
13:32 21.08.2021 (güncellendi: 14:30 21.08.2021)
© İHAHeybeliada, yangın
© İHA
Ayrıntılar geliyor
Heybeliada’da ormanlık alanda çıkan yangına İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. İtfaiye dışında çevre sakinleri de insan zinciriyle yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor.
Orman Genel Müdürlüğü'ndan yapılan açıklamaya göre Heybeliada'daki yangına 1 uçak, 3 helikopter, 5 arazözle müdahale ediliyor.
Orman Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda yangının 13.07'de başladığını ve ilk müdahalenin 13.10'da gerçekleştiğini belirtti. Paylaşımda "Karada kahramanlarımızla, havada çelik kanatlarımızla alevleri söndürmek için mücadele veriyoruz. Son ateş sönene kadar" ifadeleri kullanıldı.
📍İstanbul/ Adalar - #Heybeliada— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) August 21, 2021
⏱Çıkış Saati: 13:07
⏱İlk Müdahale: 13:10
İlk etapta sevk edilen ekipler:
➡️ 1 Uçak
➡️ 3 Helikopter
➡️ 5 Arazöz
Karada kahramanlarımızla, havada çelik kanatlarımızla alevleri söndürmek için mücadele veriyoruz. Son ateş sönene kadar. pic.twitter.com/K7jhXx4u8c
Heybeliada'da orman yangınına insan zinciri ile müdahale ediliyor.
'Soruşturma başlatıldı'
İstanbul Valiliği'nden yangınla ilgili yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
"Emniyet, İtfaiye ve Orman Harekât Merkezlerinden alınan bilgilere göre; bugün saat 13.15’te Adalar İlçemiz Heybeliada Kuleli Köşk mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıkmıştır. Söz konusu bölgeye süratle güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edilmiştir. Ekiplerimizce; 3 itfaiye, 2 arazöz, 1 toma ile karadan, 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan söndürme çalışmalarına devam edilmektedir. Balıkesir ve Bursa’dan sevk edilen 2 helikopter ile İzmir, Muğla ve Antalya’dan sevk edilen 4 yangın söndürme uçağı ve 2 adet itfaiye aracı adaya hareket halindedir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır."
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yangınla ilgili şu paylaşımda bulundu:
"Heybeliada’da çıkan yangına bölgedeki tüm itfaiye ekiplerimiz tarafından müdahale ediliyor. Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli şekilde yangını büyümeden kontrol altına almaya çalışıyoruz. Gelişmeleri paylaşacağız."
Heybeliada’da çıkan yangına bölgedeki tüm itfaiye ekiplerimiz tarafından müdahale ediliyor. Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli şekilde yangını büyümeden kontrol altına almaya çalışıyoruz. Gelişmeleri paylaşacağız.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 21, 2021