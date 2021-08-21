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Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: 2023 sonu Ay'a ulaşacağız, dünya çapında olay olacak
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: 2023 sonu Ay'a ulaşacağız, dünya çapında olay olacak
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye'nin 2023 sonunda aya ulaşacağını belirterek, "Dünya çapında olay olacak. Yerli bir roket ile yerli... 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T18:25+0300
2021-08-21T18:25+0300
türkiye
aksaray
türkiye uzay ajansı
hamza aydoğdu
serdar hüseyin yıldırım
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Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Aksaray’da gerçekleştirilen Astronomi ve Uzay Kampı'na katıldı. Yıldırım, Türkiye’nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs'tan gelen 120 genç ile bir araya geldi. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve daire müdürlerinin de katıldığı kampta açıklama yapan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ise amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, “Burada uzay ve astronomi kampı için Türkiye’nin değişik yerlerinden gelen 9 bin genç arasından seçilen 120 gencimiz var. Bizim buradaki en büyük amacımız bir farkındalık oluşturmak. Bence bu farkındalığı da oluşturmuş olduk” diye konuştu.Uzay kampına katılan gençler ise hem eğlendiklerini hem de eğitim aldıklarını belirterek geceleri izleme yaptıklarını ve çok önemli konular öğrendiklerini söyledi.
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aksaray, türkiye uzay ajansı, hamza aydoğdu, serdar hüseyin yıldırım

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: 2023 sonu Ay'a ulaşacağız, dünya çapında olay olacak

18:25 21.08.2021
© İHA / YASİN CANTürkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2021
© İHA / YASİN CAN
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Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye'nin 2023 sonunda aya ulaşacağını belirterek, "Dünya çapında olay olacak. Yerli bir roket ile yerli tasarım uzay aracı ile aya bu kadar kısa sürede ulaşabilmiş başka bir devlet, başka bir millet yok” dedi.
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Aksaray’da gerçekleştirilen Astronomi ve Uzay Kampı'na katıldı. Yıldırım, Türkiye’nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs'tan gelen 120 genç ile bir araya geldi.
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve daire müdürlerinin de katıldığı kampta açıklama yapan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:
“Testleri devam ediyor. Sinop’ta çok başarılı bir iki test daha yaptık. Fırlatmaları gayet başarılı geçti. Bunlar devam edecek. Bu uzay çalışmalarında çok sayıda test yapmak zorundayız. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim, hibrid roketimiz ve uzay aracımızın bütün çalışmaları, tasarım çalışmaları, imalat çalışmaları hepsi yolunda gidiyor. Sadece o da değil. Astronotumuz biliyorsunuz uzay istasyonuna gidecek. Diğer projelerimiz var. Gözlem evimiz bu sene sonunda açılacak. Birçok hedefimiz var. Paralel olarak hepsini yürütüyoruz. İnşallah 2023’te artık sonuçlarını almaya başlayacağız. 2023 sonunu hedefliyoruz.
Eğer beklenmedik teknik büyük bir aksilik yaşamazsak tabii böyle şeyler de oyunun kuralı içerisinde var, onu da söylemem lazım. 2023 sonudur, aya ulaşacağız. Hatta bu öyle bir dünya çapında bir olay olacak. Bizim şartlarımızda yerli bir roket ile yerli tasarım uzay aracı ile aya bu kadar kısa sürede ulaşabilmiş başka bir devlet, başka bir millet yok. Bunu çok rahat söyleyebilirim. Böyle çalışmalar genellikle 10-15 sene sürüyor. Biz bunu çok kısa bir sürede, tabii ki evvelden bir temeli var. Ajans kurulmadan önce de Türkiye’de ciddi uzay çalışmaları yapılıyordu. Ama bunları derledik, toparladık, bir program stratejisi çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın açıkladığı milli uzay programı doğrultusunda yürüyoruz” dedi.
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ise amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, “Burada uzay ve astronomi kampı için Türkiye’nin değişik yerlerinden gelen 9 bin genç arasından seçilen 120 gencimiz var. Bizim buradaki en büyük amacımız bir farkındalık oluşturmak. Bence bu farkındalığı da oluşturmuş olduk” diye konuştu.
Uzay kampına katılan gençler ise hem eğlendiklerini hem de eğitim aldıklarını belirterek geceleri izleme yaptıklarını ve çok önemli konular öğrendiklerini söyledi.
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