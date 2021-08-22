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https://tr.sputniknews.com/20210822/abd-disisleri-bakanligina-siber-saldiri-iddiasi-1048221660.html
ABD Dışişleri Bakanlığına 'siber saldırı' iddiası
ABD Dışişleri Bakanlığına 'siber saldırı' iddiası
ABD Dışişleri Bakanlığına siber saldırı düzenlendiği iddia edildi. 22.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-22T01:49+0300
2021-08-22T01:49+0300
2021-08-22T01:49+0300
dünya
abd
siber saldırı
abd dışişleri bakanlığı
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ABD'li yayın kuruluşu Fox News, Dışişleri Bakanlığının siber saldırıya uğradığını, Savunma Bakanlığının siber komuta biriminin ise olası ihlal bildirimi yaptığını öne sürdü.Haberde saldırının iki hafta önce gerçekleştirildiği bilgisi yer aldı.Fox News'e açıklama yapan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise güvenlik nedeniyle şu anda iddia edilen siber güvenlik olayının niteliği veya kapsamı hakkında bilgi veremeyeceklerini ifade etti.
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abd, siber saldırı, abd dışişleri bakanlığı
ABD Dışişleri Bakanlığına 'siber saldırı' iddiası
ABD Dışişleri Bakanlığına siber saldırı düzenlendiği iddia edildi.
ABD'li yayın kuruluşu Fox News, Dışişleri Bakanlığının siber saldırıya uğradığını, Savunma Bakanlığının siber komuta biriminin ise olası ihlal bildirimi yaptığını öne sürdü.
Haberde saldırının iki hafta önce gerçekleştirildiği bilgisi yer aldı.
Fox News'e açıklama yapan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise güvenlik nedeniyle şu anda iddia edilen siber güvenlik olayının niteliği veya kapsamı hakkında bilgi veremeyeceklerini ifade etti.