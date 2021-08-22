https://tr.sputniknews.com/20210822/abd-disisleri-bakanligina-siber-saldiri-iddiasi-1048221660.html

ABD Dışişleri Bakanlığına 'siber saldırı' iddiası

ABD Dışişleri Bakanlığına 'siber saldırı' iddiası

ABD Dışişleri Bakanlığına siber saldırı düzenlendiği iddia edildi. 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T01:49+0300

2021-08-22T01:49+0300

2021-08-22T01:49+0300

dünya

abd

siber saldırı

abd dışişleri bakanlığı

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ABD'li yayın kuruluşu Fox News, Dışişleri Bakanlığının siber saldırıya uğradığını, Savunma Bakanlığının siber komuta biriminin ise olası ihlal bildirimi yaptığını öne sürdü.Haberde saldırının iki hafta önce gerçekleştirildiği bilgisi yer aldı.Fox News'e açıklama yapan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise güvenlik nedeniyle şu anda iddia edilen siber güvenlik olayının niteliği veya kapsamı hakkında bilgi veremeyeceklerini ifade etti.

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abd, siber saldırı, abd dışişleri bakanlığı