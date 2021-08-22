Mersin Valiliği'nden açıklama: Görevli memurlar hakkında yasal işlem başlatıldı

Mersin Valiliği AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracını durduran polis memurlarıyla ilgili bir basın açıklaması yayınladı.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır Twitter hesabından AK Parti Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın trafik kontrolü yapan polislere 'Şerefsize bak, senin adın ne?' dediği görüntülerin yer aldığı bir video paylaşmıştı. Başarır, yaptığı paylaşımda Yılmaz'ın polisleri görevden aldırdığını iddia etmişti.
rüzgar
Polis HDP milletvekillerini jopladı hiç birşey olmadı.
Mersin Valiliği'nden AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracının durdurulmasıyla ilgili "Görevli memurlar yasal mevzuatın dışına çıkmışlardır. Bunun üzerine haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır" açıklaması yapıldı.
Mersin Valiliği AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracını durduran polis memurlarıyla ilgili bir basın açıklaması yayınladı.
"İlimizde bir ay önce, 18.07.2021 günü 18:30 sıralarında Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın arabasının durdurulması olayı ile ilgili olarak; Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın sosyal medya paylaşımı, olayı tamamen çarpıtmaktadır. Bahse konu olayda Mersin milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın aracı polis memurlarınca ihbar üzerine durdurulmuştur. Karayolları trafik kanununun 71. maddesi g bendinde görev ve hizmet gerekleri ve güvenlik nedenleriyle geçiş üstünlüğüne sahip araçlar sayılmıştır. Bu çerçevede milletvekilinin kullandığı araç bu kapsamda olmasına rağmen polis memurlarınca durdurulduktan ve milletvekili olduğu anlaşıldıktan sonra yarım saat bekletilmiştir. İlgili şube müdürünce sorgulamanın yanlış yapıldığı, aracın kaydının bulunduğu, bu bakımdan milletvekilinin aracının plakasının yanlış bildirildiği ihbarın yanlış olduğu söylenmesine rağmen bekletilmiş, ancak mesele il emniyet müdürüne intikal ettikten sonra çözülebilmiştir. O esnada polis memurlarının yapması gereken eğer tesbit edilen ihlal var ise tutanak tutup ilgili kurumuna göndermektir. Ancak ön tahkikattan anlaşılmıştır ki; görevli memurlar yasal mevzuatın dışına çıkmışlardır. Bunun üzerine haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır."
CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır Twitter hesabından AK Parti Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın trafik kontrolü yapan polislere 'Şerefsize bak, senin adın ne?' dediği görüntülerin yer aldığı bir video paylaşmıştı. Başarır, yaptığı paylaşımda Yılmaz'ın polisleri görevden aldırdığını iddia etmişti.